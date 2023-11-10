Siapa itu Ryder GTA?

JAKARTA - Masih banyak gamer yang penasaran siapa itu Ryder GTA? Karena sosok ini termasuk berperan penting dalam alur permainan GTA.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (10/11/2023), karakter Lance "Ryder" Wilson muncul sebagai karakter utama dan menjadi karakter antagonis setelah berkhianat dengan Grove Street Families di Grand Theft Auto: San Andreas.

Karakter Ryder dikisahkan sebagai anggota senior pada Grove Street Families yang kemudian memilih untuk bergabung dengan geng Ballas, Vagos dan C.R.A.S.H.

Dari sisi penampilannya Ryder mirip dengan rapper Eazy-E, pendiri grup rap N.W.A. Dia selalu mengenakan kacamata hitam dan topi. Ryder hanya pernah terlihat sekali tanpa mengenakan topi.

Ryder juga dikenal memiliki postur tubuh yang pendek. Postur tubuh tersebut sering dikomentari oleh karakter lain, seperti Kendl, Cesar, dan pegawai Well Stacked Pizza Co. Yang memanggil dirinya cebol.

Ryder juga digambarkan sebagai pecandu narkoba, yang juga diketahui oleh Sweet dan Carl Johnson. Ryder biasanya menyebut dengan 'air atau water", namun itu sebenarnya adalah PCP. Juga disebutkan bahwa Ryder telah menjual narkoba sejak usia 10 tahun.