Nvidia Berencana Rilis Tiga Chip Baru untuk China, Emang Boleh?

SANTA CLARA - Perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat, Nvidia diisukan sedang berencana merilis tiga chip baru untuk China. Rencana tersebut menuai berbagai sorotan di tengah pembatasan ekspor chip AS yang diumumkan beberapa minggu lalu.

Dilansir dari situs Reuters, Kamis (9/11/2023), orang dalam yang mengetahui rencana ini menyebutkan bahwa tiga chip yang dimaksud masing-masing bernama HGX H20, L20 PCIe dan L2 PCIe.

Meski pihak Nvidia belum memberikan keterangan resmi apapun terkait isu ini, ketiga chip tersebut berkemungkinan besar akan diumumkan pada 16 Desember mendatang.

Jika melihat situasi di bulan lalu, pembatasan ekspor chip baru yang diumumkan AS telah memblokir rencana penjualan dua chip AI kelas atas Nvidia, A800 dan H800. Tidak hanya itu, satu chip gaming terbaik buatan perusahaan tersebut, chip L40s juga mengalami nasib yang sama.

Sebelumnya, para analisis bahkan telah berpendapat bahwa pembatasan yang dilakukan AS kemungkinan akan menggeser posisi Nvidia sebagai penguasa lebih dari 90% pangsa pasar chip AI di China. Peluang baru akan terbuka bagi perusahaan domestik seperti Huawei Technologies (HWT.UL) untuk membuat terobosan.

Meskipun demikian, isu Nvidia yang akan merilis tiga chip baru untuk China di tengah pembatasan ekspor chip AI oleh AS ini tetap menarik untuk ditunggu. Bagaimana menurut Anda? Akankah rencana tersebut berhasil direalisasikan? (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )