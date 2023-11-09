Daftar HP Samsung yang Kebagian Update Android 14 dan One UI 6

JAKARTA - Samsung resmi meluncurkan update sistem operasi Android 14 serta antarmuka One UI 6 ke sejumlah perangkatnya. Pembaruan ini hadir dengan membawa fitur dan desain yang telah ditingkatkan.

Update Android 14 membawa beberapa perubahan penting pada sistem operasi. Ini mencakup dukungan untuk UltraHDR, perubahan pada laya kunci, peningkatan pada menu berbagi, dan banyak lagi.

Sementara update One UI 6 menawarkan tampilan baru pada perangkat yang dibangun di atas Android 14. Pembaruan ini menghadirkan beberapa perubahan signifikan dari segi desain.

Misalnya pada Pengaturan Cepat, opsi untuk mengubah wallpaper berdasarkan waktu atau mode tertentu, widget kamera baru, widget cuaca baru, serta emoji baru dan font sistem default baru.

Berikut daftar lengkap perangkat Samsung yang kebagian update sistem operasi Android 14 dan update antarmuka One UI 6, dilansir dari 9To5Google, Kamis (9/11/2023).

- Galaxy S23

- Galaxy S23 Plus