Samsung Kenalkan Galaxy AI, Bisa Terjemahkan Panggilan Secara Real-Time

SEOUL - Samsung resmi mengumumkan bahwa smartphone Galaxy terbaru yang akan diluncurkan tahun depan akan memberikan inovasi baru dalam komunikasi. Pasalnya perusahaan asal Korea Selatan itu akan menghadirkan Galaxy AI.

Teknologi kecerdasan buatan itu juga memiliki fitur canggih bernama AI Live Translate Call. Nantinya AI akan terintegrasi langsung dengan fungsi panggilan asli pada ponsel, menghilangkan kebutuhan untuk aplikasi pihak ketiga.

Dengan bantuan teknologi AI, saat berbicara dengan seseorang yang menggunakan bahasa berbeda, maka perangkat ini akan menyediakan terjemahan audio dan teks secara real-time. Samsung menyebut jika teknologi ini akan memungkinkan komunikasi yang lebih lancar dan mudah.

Samsung telah mengumumkan bahwa teknologi Galaxy AI mereka akan segera hadir “awal tahun depan.” dengan asumsi kuat bahwa fitur-fitur canggih ini akan menjadi bagian dari jajaran Samsung Galaxy S24 yang dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2024.

"Galaxy AI akan memberikan pengalaman seluler yang sangat komprehensif," terang Samsung lewat blog resmi mereka dikutip dari The Verge, Kamis (9/11/2023).

Selain fitur Live Translate Call, Galaxy AI juga menyediakan beragam fitur AI lainnya yang akan memberikan pengalaman seluler yang lebih komprehensif. Ini mencakup kombinasi AI yang ada pada perangkat Samsung dengan dukungan AI berbasis cloud dari mitra mereka.

Saat teknologi AI terus berkembang, para pembuat ponsel pintar dituntut terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin tinggi terhadap fitur-fitur bertenaga AI. (Dinda Nabilah Khumairoh Aljiyad)

(Saliki Dwi Saputra )