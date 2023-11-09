Gokil, Google Pixel Watch akan Hadir Tanpa Tombol Sama Sekali

Google Pixel Watch akan hadir tanpa tombol sama sekali (Foto: Tech Radar)

GOOGLE Pixel Watch yang akan hadir dalam beberapa waktu mendatang dikabarkan tidak akan dilengkapi dengan tombol sama sekali. Kabar itu terungkap usai paten yang bocor baru-baru ini.

Melansir Techradar, Kamis (9/11/2023), Google Pixel mendatang rumornya akan mengandalkan kontrol pengenalan gerakan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ruang di perangkat.

Dengan menghilangkan tombol-tombolnya, jam tangan pintar Google akan memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak dan dengan demikian memiliki desain yang lebih luas dan minimalis.

“Konten pada layar kecil mungkin bakal terhalang saat kita menyentuh tombol perangkat. Sehingga sulit untuk memilih dan menggulir secara tepat,” kata paten tersebut.

Berangkat dari situ, tombol akan digantikan dengan sensor baru di bagian samping jam tangan yang dapat mendeteksi penekanan, ketukan, dan remasan tertentu sebagai bentuk pengenalan isyarat.

Pengenalan gerakan tidak hanya dapat menghindari tantangan mengaburkan tampilan saat mengetuk ikon di layar, tapi juga dapat membuat Pixel Watch masa depan lebih tahan lama.