Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gokil, Google Pixel Watch akan Hadir Tanpa Tombol Sama Sekali

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |09:30 WIB
Gokil, Google Pixel Watch akan Hadir Tanpa Tombol Sama Sekali
Google Pixel Watch akan hadir tanpa tombol sama sekali (Foto: Tech Radar)
A
A
A

GOOGLE Pixel Watch yang akan hadir dalam beberapa waktu mendatang dikabarkan tidak akan dilengkapi dengan tombol sama sekali. Kabar itu terungkap usai paten yang bocor baru-baru ini. 

Melansir Techradar, Kamis (9/11/2023), Google Pixel mendatang rumornya akan mengandalkan kontrol pengenalan gerakan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ruang di perangkat.

Dengan menghilangkan tombol-tombolnya, jam tangan pintar Google akan memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak dan dengan demikian memiliki desain yang lebih luas dan minimalis. 

“Konten pada layar kecil mungkin bakal terhalang saat kita menyentuh tombol perangkat. Sehingga sulit untuk memilih dan menggulir secara tepat,” kata paten tersebut.

Berangkat dari situ, tombol akan digantikan dengan sensor baru di bagian samping jam tangan yang dapat mendeteksi penekanan, ketukan, dan remasan tertentu sebagai bentuk pengenalan isyarat.

Pengenalan gerakan tidak hanya dapat menghindari tantangan mengaburkan tampilan saat mengetuk ikon di layar, tapi juga dapat membuat Pixel Watch masa depan lebih tahan lama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/57/2967792/google-pixel-fold-2-siap-meluncur-begini-bocorannya-UPpoA4PTu1.jpg
Google Pixel Fold 2 Siap Meluncur, Begini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/57/2959887/bocoran-render-ungkap-tampang-pixel-9-pro-seperti-apa-aIg7YvXx7g.jpg
Bocoran Render Ungkap Tampang Pixel 9 Pro, Seperti Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/57/2895932/ini-spesifikasi-dan-kisaran-harga-google-pixel-watch-2-DHbJfM8iKq.JPG
Ini Spesifikasi dan Kisaran Harga Google Pixel Watch 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/57/2894271/ini-jadwal-dan-cara-nonton-peluncuran-google-pixel-8-GTVVkmKcdd.jpeg
Ini Jadwal dan Cara Nonton Peluncuran Google Pixel 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/57/2893370/google-pede-pixel-8-dan-pixel-8-pro-akan-manjakan-pengguna-android-ini-sederet-alasannya-1hizY4Oxzf.jpg
Google Pede Pixel 8 dan Pixel 8 Pro akan Manjakan Pengguna Android, Ini Sederet Alasannya!!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/57/2883576/5-fitur-google-pixel-7-ini-ternyata-baru-ada-di-iphone-15-zapm35gTmX.jpg
5 Fitur Google Pixel 7 Ini Ternyata Baru Ada di iPhone 15
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement