Alien dari Peru Kembali Viral, Diklaim Bukan Rekayasa

Penelitian alien asal Peru yang sempat viral kembali berlanjut (Foto: Istimewa)

INFORMASI soal alien asal Peru kembali ramai di dunia maya. Kali ini giliran sekelompok peneliti yang mengklaim bahwa penemuan tersebut bukanlah rekayasa.

Klaim itu mengemuka dalam sidang kongres Meksiko yang digelar pada Selasa (7/11/2023) lalu. Sidang kongres itu digelar lagi guna membahas keaslian dan kehebohan yang ditimbulkan akibat pemberitaan alien berjari tiga itu.

Dilaporkan Unilad, Kamis (9/11/2023) ini, dalam sidang tersebut dihadirkan kembali pemilik alien jari tiga, Jaime Maussan dan beberapa peneliti dari San Luis Gonzaga National University, Peru.

Dalam sidang kongress itu Jaime Maussan kembali memastikan bahwa alien itu bukan rekayasa. Alien tiga jari itu benar-benar asli dan tidak dibuat sedemikian rupa untuk cari perhatian masyarakat dunia.

Dia bahkan menyertakan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 peneliti yang salah satunya adalah Roger Zuniga, antropologis dari San Luis Gonzaga National University, Peru.

"Alien itu asli. Sama sekali tidaka da intervensi manusia dari sisi formasi fisik dan biologis," ujar Roger Zuniga.

Hanya saja Roger Zuniga tidak bisa menjelaskan asal muasal dari alien tiga jari itu. Bahkan disebutkan Unilad, surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 ilmuwan itu tidak menekankan bahwa alien-alien yang dibawa Jaime Maussan adalah ekstraterestrial atau makhluk asing.

Roger Zuniga memahami adanya kontroversi di sekeliling temuan alien dari Jaime Maussan. Hanya saja dia tetap yakin bahwa alien itu bukan rekayasa.