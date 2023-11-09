Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Alien dari Peru Kembali Viral, Diklaim Bukan Rekayasa

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:50 WIB
Alien dari Peru Kembali Viral, Diklaim Bukan Rekayasa
Penelitian alien asal Peru yang sempat viral kembali berlanjut (Foto: Istimewa)
A
A
A

INFORMASI soal alien asal Peru kembali ramai di dunia maya. Kali ini giliran sekelompok peneliti yang mengklaim bahwa penemuan tersebut bukanlah rekayasa.

Klaim itu mengemuka dalam sidang kongres Meksiko yang digelar pada Selasa (7/11/2023) lalu. Sidang kongres itu digelar lagi guna membahas keaslian dan kehebohan yang ditimbulkan akibat pemberitaan alien berjari tiga itu.

Dilaporkan Unilad, Kamis (9/11/2023) ini, dalam sidang tersebut dihadirkan kembali pemilik alien jari tiga, Jaime Maussan dan beberapa peneliti dari San Luis Gonzaga National University, Peru.

Dalam sidang kongress itu Jaime Maussan kembali memastikan bahwa alien itu bukan rekayasa. Alien tiga jari itu benar-benar asli dan tidak dibuat sedemikian rupa untuk cari perhatian masyarakat dunia.

Dia bahkan menyertakan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 peneliti yang salah satunya adalah Roger Zuniga, antropologis dari San Luis Gonzaga National University, Peru.

"Alien itu asli. Sama sekali tidaka da intervensi manusia dari sisi formasi fisik dan biologis," ujar Roger Zuniga.

Hanya saja Roger Zuniga tidak bisa menjelaskan asal muasal dari alien tiga jari itu. Bahkan disebutkan Unilad, surat pernyataan yang ditandatangani oleh 11 ilmuwan itu tidak menekankan bahwa alien-alien yang dibawa Jaime Maussan adalah ekstraterestrial atau makhluk asing.

Roger Zuniga memahami adanya kontroversi di sekeliling temuan alien dari Jaime Maussan. Hanya saja dia tetap yakin bahwa alien itu bukan rekayasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/56/2998977/ilustrasi-RyHi_large.jpg
Peneliti Usulkan Metode Baru untuk Cari Kehidupan Alien di Planet Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/56/2954594/sempat-jadi-misteri-analisis-forensik-ungkap-wujud-asli-mumi-alien-peru-AkW3tvLZw1.jpg
Sempat Jadi Misteri, Analisis Forensik Ungkap Wujud Asli Mumi Alien Peru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/56/2944607/astronom-deteksi-sinyal-radio-misterius-super-cepat-berasal-dari-alien-8yQD6L8UUn.jpeg
Astronom Deteksi Sinyal Radio Misterius Super Cepat, Berasal dari Alien?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/56/2942622/berita-penemuan-alien-paling-viral-sepanjang-tahun-2023-rNDqhZXSW5.jpeg
Berita Penemuan Alien Paling Viral Sepanjang Tahun 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/56/2927869/wow-suara-ikan-paus-diyakini-awal-untuk-belajar-bahasa-alien-ZO5C2Hhovh.jpg
Wow, Suara Ikan Paus Diyakini Awal untuk Belajar Bahasa Alien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/56/2889814/ilmuwan-temukan-tanda-tanda-keberadaan-alien-di-sekitar-jupiter-TBUF1j8wYP.jpg
Ilmuwan Temukan Tanda-tanda Keberadaan Alien di Sekitar Jupiter
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement