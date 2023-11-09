Monetisasi TikTok Pindah ke Program Kreativitas, Ini yang Dikeluhkan Para TikToker

JAKARTA - TikTok resmi mengumumkan sistem monetisasi baru bagi para konten kreator berbayar, yakni Program Kreativitas. Kabar ini muncul bersamaan dengan dihentikannya Dana Kreator sebagai sistem monetisasi TikTok sebelumnya di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman pada 16 Desember mendatang.

Dilansir dari situs TechCrunch, Kamis (9/11/2023), Program Kreativitas ini diklaim akan memberi insentif kepada para pembuat konten di TikTok hingga 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan penghasilan yang diperoleh dari Dana Kreator sebelumnya.

BACA JUGA: 5 Cara Buat Poster Disney Pixar Pakai AI yang Viral di Tiktok

Diketahui, Dana Kreator yang diluncurkan pada tahun 2020 telah menuai kritik dari sejumlah konten kreator karena rendahnya pembayaran. Beberapa dari mereka mengaku hanya memperoleh beberapa dolar dari video yang ditonton hingga jutaan kali.

Berbeda dengan Dana Kreator tersebut, TikTok beralih ke Program Kreativitas yang memiliki beberapa persyaratan khusus. Pihaknya memastikan bahwa persyaratan dalam program monetisasi baru tersebut bertujuan untuk penayangan video yang lebih berkualitas.

“Kami mengembangkan Program Kreativitas berdasarkan pembelajaran dan umpan balik dari Dana Kreator, dan kami akan terus mendengarkan dan belajar dari komunitas kami saat kami mengeksplorasi fitur-fitur baru dan menyempurnakan fitur-fitur yang sudah ada untuk lebih memperkaya pengalaman TikTok,” kata juru bicara TikTok, Maria Jung.

Di balik klaim keunggulan tersebut, berbagai tanggapan justru berdatangan akibat persyaratan yang diberlakukan. Sejumlah konten kreator mengeluhkan syarat untuk mengikuti Program Kreativitas yang dianggap terlalu tinggi.