Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Monetisasi TikTok Pindah ke Program Kreativitas, Ini yang Dikeluhkan Para TikToker

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:00 WIB
Monetisasi TikTok Pindah ke Program Kreativitas, Ini yang Dikeluhkan Para TikToker
Monetasi TikTok alami perubahan (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - TikTok resmi mengumumkan sistem monetisasi baru bagi para konten kreator berbayar, yakni Program Kreativitas. Kabar ini muncul bersamaan dengan dihentikannya Dana Kreator sebagai sistem monetisasi TikTok sebelumnya di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Jerman pada 16 Desember mendatang.

Dilansir dari situs TechCrunch, Kamis (9/11/2023), Program Kreativitas ini diklaim akan memberi insentif kepada para pembuat konten di TikTok hingga 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan penghasilan yang diperoleh dari Dana Kreator sebelumnya.

Diketahui, Dana Kreator yang diluncurkan pada tahun 2020 telah menuai kritik dari sejumlah konten kreator karena rendahnya pembayaran. Beberapa dari mereka mengaku hanya memperoleh beberapa dolar dari video yang ditonton hingga jutaan kali.

Berbeda dengan Dana Kreator tersebut, TikTok beralih ke Program Kreativitas yang memiliki beberapa persyaratan khusus. Pihaknya memastikan bahwa persyaratan dalam program monetisasi baru tersebut bertujuan untuk penayangan video yang lebih berkualitas.

“Kami mengembangkan Program Kreativitas berdasarkan pembelajaran dan umpan balik dari Dana Kreator, dan kami akan terus mendengarkan dan belajar dari komunitas kami saat kami mengeksplorasi fitur-fitur baru dan menyempurnakan fitur-fitur yang sudah ada untuk lebih memperkaya pengalaman TikTok,” kata juru bicara TikTok, Maria Jung.

Di balik klaim keunggulan tersebut, berbagai tanggapan justru berdatangan akibat persyaratan yang diberlakukan. Sejumlah konten kreator mengeluhkan syarat untuk mengikuti Program Kreativitas yang dianggap terlalu tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/16/3174569/tiktok-ucp3_large.jpg
TikTok Kirim Data Dugaan Aliran Dana Judol, Komdigi Cabut Status Pembekuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/16/3172912/tiktok-b90s_large.jpg
TikTok Dijual ke AS, ByteDance Disebut Tetap Punya Peran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171415/tiktok-fhwz_large.jpg
Trump Klaim Xi Jinping Capai Kesepakatan TikTok di AS, Kontrol Penuh Algoritma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165036/tiktok-yTp6_large.jpg
Heboh TikTok Bisa Diakses Kembali di India Setelah 5 Tahun Diblokir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163455/tiktok-yUa5_large.jpg
TikTok Perbarui Pedoman Komunitas, Termasuk Aturan saat Live
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/57/3151017/tiktok-rWOB_large.jpg
TikTok Uji Fitur Baru Mirip Saluran Siaran Instagram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement