Inilah 9 Situs Download Anime Subtitle Indonesia

JAKARTA- Mari mengintip 9 situs download anime subtitle Indonesia yang pastinya sangat berguna bagi kamu para pecinta kultur Jepang. Anime adalah animasi asal Jepang dengan berbagai karakteristik. Anime masih terus digemari dan berkembang masif di seluruh dunia.

Sejatinya ada berbagai situs yang menyediakan download anime subtitle Indonesia. Tetapi ada beberapa pertimbangan lain seperti kapasitas paket internet serta kecepatan internet saat mendownload anime tersebut.

Jadi tentu saja wajar bila merasa kebingungan saat memilih situs yang sesuai dengan keinginan. Sebab, situs tersebut pasti mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing – masing.

Bagi kamu yang penikmat anime sejati sudah seharusnya tahu tempat download anime subtitle Indonesia. Tujuannya, agar dapat menonton anime kapan saja dan di mana saja.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (9/11/2023), berikut adalah rekomendasi situs download anime subtitle Indonesia.

1 Wardhanime

Pertama adalah Wardhanime alias AWSubs yang sudah tenar di kalangan fans anime subtitle Indonesia Indonesia.

Hal ini karena didukung koleksinya yang cukup lengkap dan update. Bahkan anime yang diluncurkan dari situs lain dapat juga di download melalui situs ini.

2 Samehadaku

Kemudian ada Samehadaku yang menjadi situs rekomendasi berikutnya. Nilai plus adalah tidak ada iklan di tampilannya sehingga tidak terlalu mengganggu pengunjung.

Situs ini menampilkan sejumlah besar anime dari berbagai studio dan musim yang telah berakhir ataupun masih proses pengerjaan.

Saat musim berakhir, admin situs samehadaku biasanya mengumumkan anime baru yang akan dirilis di musim berikutnya.

3 Oploverz.in

Oploverz dapat digunakan untuk mendownload berbagai judul anime populer. Situs ini tidak hanya menyediakan subtitle, tetapi juga koleksi video anime lengkap dengan subtitle Indonesia.

Kamu dapat melihat koleksi anime yang dimiliki secara menyeluruh. Semuanya dapat didownload dengan mudah dan gratis dari situs ini.

4 Meownime

Meownime memiliki banyak variasi dan pilihan anime, sehingga sangat direkomendasikan. Selain itu, juga tidak memiliki iklan yang mengganggu pengunjung. Banyak anime dibuat lebih baik setiap hari. Sangat mudah untuk mengunduh ataupun menonton video di situs ini.

5 Drivenime

Buat yang malas mengunduh anime, situs ini bisa jadi andalan karena menyediakan anime lengkap dalam bahasa Sub-Indo di setiap episode.

Bahkan setiap musimnya telah disediakan rangkuman atau kumpulan anime. Hanya tinggal mengunduh dalam file zip atau rar lalu harus mengekstrak file setelah diunduh.