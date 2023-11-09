Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral, Host Konten Edukasi Anak Kinderflix Kak Nisa Dapat Komentar Tak Senonoh

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |08:41 WIB
Viral, Host Konten Edukasi Anak Kinderflix Kak Nisa Dapat Komentar Tak Senonoh
Host Kinderflix, Kak Nisa mendapat komentar tak senonoh di dunia maya (Foto: YouTube/Kindeflix)
JAKARTA - Belakangan kanal YouTube, Kinderflix viral di dunia maya. Pasalnya salah satu pembawa acara konten edukasi tersebut diketahui mendapatkan komentark tak senonoh di media sosial.

Sekadar informasi kanal YouTube Kinderflix diketahui fokus dengan konten edukasi kepada anak-anak yang dikemas dengan visual menarik dan dipandu oleh sejumlah pembawa acara.

Alih-alih dapat memberikan edukasi kepada balita, sejumlah warganet malah melemparkan komentar tidak senonoh kepada salah satu host, yakni Anisa Rostiana atau yang akrab disapa Kak Nisa.

Sejumlah tangkapan layar di X (Twitter), Instagram, dan TikTok ramai membahas soal ini. Mirisnya banyak juga komentar tak senonoh yang mayoritas dilakukan oleh pria dewasa yang ada di kanal YouTube Kinderflix.

"Ini sih yang betah bapaknya bukan anaknya," tulis akun @mal**nikahfi124. 

"Kak Nisa ini sangat membantu tumbuh dan kembang balita 23 tahun seperti saya," tulis akun @fr*dtya. 

Tak cukup sampai di situ, bahkan komentar tak pantas pun bisa ditemukan di akun Instagram Kak Nisa. Mereka pun berdalih salah fokus dengan kecantikan Kak Nisa yang menggemaskan.

