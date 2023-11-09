Kejar Target Net Zero Emission 2060, Pengembangan Bioenergi Perlu Regulasi dan Insentif Menarik

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menyiapkan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menunjang pengembangan bioenergi di Tanah Air.

Selain itu diperlukan juga insentif yang menarik seperti pajak, subsidi serta dukungan teknis dalam pemasaran bioenergi.

Langkah-langkah itu perlu dilakukan agar upaya maksimalisasi bioenergi bisa membantu pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission di 2060. Hal itu diungkap oleh Akhmad Hanan, peneliti dari Purnomo Yusgiantoro Center dalam webinar bertajuk "Potensi dan Tantangan Pengembangan Bioenergi dalam Kontribusi pada Capaian Program Net Zero Emission 2060" Kamis (9/11/2023).

Akhmad melanjutkan saat ini beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara di Uni Eropa telah menerapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendukung pengembangan bioenergi. Hal itu dilakukan karena upaya penekanan emisi harus dilakukan secara holistik.

"Beberap negara malah telah menerapkan praktik pengelolaan biomassa yang berkelanjutan. Contohnya penanaman pohon energi, pengelolaan limbah pertanian, dan penggunaan biomassa yang tidak bersaing dengang pangan," terang Akhmad.

Hanya saja dia memang mengakui pengembangan bioenergi memang memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Di satu sisi bioenergi merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Selain itu bioenergi juga merupakan sumber energi yang dapat diproduksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Bahkan pengembngan bioenergi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian nasional.

"Hanya saja bioenergi memang memiliki biaya produksi yang relatif tinggi. Biayanya berkisar antara USD0,15 hingga USD0,70 per kWh. Bisa dibandingkan dengan listrik dari batubara yang hanya USD0,04 hungga USD0,10 per kWh," terangnya.

Tidak hanya itu menurut Akhmad pengembangan bioenergi juga membutuhkan ketersediaan biomassa yang cukup. Jadi langkah-langlah cermat dan mendetail sangat diperlukan untuk pengembangan bioenergi.