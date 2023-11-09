Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kejar Target Net Zero Emission 2060, Pengembangan Bioenergi Perlu Regulasi dan Insentif Menarik

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |19:37 WIB
Kejar Target Net Zero Emission 2060, Pengembangan Bioenergi Perlu Regulasi dan Insentif Menarik
Ilustrasi energi terbarukan. (Doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu menyiapkan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menunjang pengembangan bioenergi di Tanah Air.

Selain itu diperlukan juga insentif yang menarik seperti pajak, subsidi serta dukungan teknis dalam pemasaran bioenergi.

Langkah-langkah itu perlu dilakukan agar upaya maksimalisasi bioenergi bisa membantu pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emission di 2060. Hal itu diungkap oleh Akhmad Hanan, peneliti dari Purnomo Yusgiantoro Center dalam webinar bertajuk "Potensi dan Tantangan Pengembangan Bioenergi dalam Kontribusi pada Capaian Program Net Zero Emission 2060" Kamis (9/11/2023).

Akhmad melanjutkan saat ini beberapa negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan negara-negara di Uni Eropa telah menerapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendukung pengembangan bioenergi. Hal itu dilakukan karena upaya penekanan emisi harus dilakukan secara holistik.

"Beberap negara malah telah menerapkan praktik pengelolaan biomassa yang berkelanjutan. Contohnya penanaman pohon energi, pengelolaan limbah pertanian, dan penggunaan biomassa yang tidak bersaing dengang pangan," terang Akhmad.

Hanya saja dia memang mengakui pengembangan bioenergi memang memiliki keuntungan dan kekurangan tersendiri. Di satu sisi bioenergi merupakan sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Selain itu bioenergi juga merupakan sumber energi yang dapat diproduksi di dalam negeri sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Bahkan pengembngan bioenergi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian nasional.

"Hanya saja bioenergi memang memiliki biaya produksi yang relatif tinggi. Biayanya berkisar antara USD0,15 hingga USD0,70 per kWh. Bisa dibandingkan dengan listrik dari batubara yang hanya USD0,04 hungga USD0,10 per kWh," terangnya.

Tidak hanya itu menurut Akhmad pengembangan bioenergi juga membutuhkan ketersediaan biomassa yang cukup. Jadi langkah-langlah cermat dan mendetail sangat diperlukan untuk pengembangan bioenergi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/52/3075786/spbu-mxsW_large.jpg
Apa Arti Kode 31, 33, 34 dan Perbedaan Warna SPBU Pertamina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/25/53/2926937/pertamina-blokir-228-ribu-nomor-pelat-kendaraan-ini-alasannya-Mwd5PomY9w.jpg
Pertamina Blokir 228 Ribu Nomor Pelat Kendaraan, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/53/2917972/tidak-hanya-elektrifikasi-pemerintah-dorong-penggunaan-teknologi-hidrogen-PaMatkG9R8.JPG
Tidak Hanya Elektrifikasi, Pemerintah Dorong Penggunaan Teknologi Hidrogen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/52/2915662/perbandingan-harga-bbm-pertamina-shell-vivo-hingga-bp-akr-hari-ini-murah-mana-NyVkI3NdRs.jpg
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo hingga BP AKR Hari Ini, Murah Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/52/2913222/tips-mengemudi-mobil-agar-irit-bbm-nomor-6-ampuh-gzACc0z1nX.jpg
Tips Mengemudi Mobil Agar Irit BBM, Nomor 6 Ampuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/53/2912933/perbandingan-harga-bbm-pertamina-dengan-swasta-terbaru-lebih-murah-mana-gUjMpFgUOu.jpg
Perbandingan Harga BBM Pertamina dengan Swasta Terbaru, Lebih Murah Mana?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement