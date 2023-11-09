Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas untuk PlayStation dan Xbox Lengkap November 2023

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |18:00 WIB
Cheat GTA San Andreas untuk PlayStation dan Xbox Lengkap November 2023
Cheat GTA San Andreas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Cheat GTA San Andreas untuk PlayStation dan Xbox masih sering dicari-cari. Bermain game ini akan lebih seru dengan penggunaan berbagai cheat seperti untuk kendaraan, uang, karakter, atau pun cheat lainnya.

GTA San Andreas merupakan salah satu seri game Grand Theft Auto yang dirilis sejak 2004 oleh Rockstar. Sudah hampir 2 dekade sejak perilisan game, GTA San Andreas ini masih bisa mempertahankan eksistensinya dalam game aksi petualangan.

Game ini dapat dimainkan menggunakan berbagai platform, mulai dari Playstastion, Xbox, Nintendo Switch, PC, Android, iOS, dan perangkat kompatibel lainnya. Lantas, bagaimana cara untuk melakukan cheat GTA San Andreas dalam Playstation dan Xbox? Simak selengkapnya di Bawah ini.

Cheat GTA San Andreas Playstation

Amunisi Tak Terbatas: LB, RB, X, RB, KIRI, RT, RB, Kiri, X, Bawah, LB, LB

ATV Quad: Kiri, Kiri, Bawah, Bawah, Atas, Atas, X, B, Y, RB, RT

Badai Pasir: Atas, Bawah, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

Berkendara di Air: Kanan, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

Bounty di Kepala: Bawah, Atas, Atas, Atas, A, RT, RB, LT, LT

Bunuh Diri: Kanan, LT, Bawah, RB, Kiri, Kiri, RB, LB, LT, LB

CJ Gemuk: Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, B, Bawah

Cuaca Berkabut: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Cuaca Cerah : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Cuaca Hujan : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

Cuaca Mendung : LT, Bawah, Bawah, Kiri, X, Kiri, RT, X, A, RB, LB, LB

Cuaca Mendung : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Dapatkan Parasut: Kiri, Kanan, LB, LT, RB, RT, RT, Atas, Bawah, Kanan, LB

Gameplay Lebih Lambat: Y, Atas, Kanan, Bawah, X, RT, RB

Geng Menguasai Jalanan: LT, Atas, RB, RB, Kiri, RB, RB, RT, Kanan, Bawah

Hitman di semua senjata: Bawah, X, A, Kiri, RB, RT, Kiri, Bawah, Bawah, LB, LB, LB

Hydra: Y, Y, X, B, A, LB, LB, Bawah, Atas

Jam Lebih Cepat: B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

Kapal Terbang : RT, B, Atas, LB, Kanan, RB, Kanan, Atas, X, Y

Kapasitas Paru-Paru Tak Terbatas: Bawah, Kiri, LB, Bawah, Bawah, RT, Bawah, LT, Bawah

Kendaraan Kematian : LB, LT, LT, ATAS, Bawah, Bawah, Atas, RB, RT, RT

Kerusuhan Pedestrian (tidak dapat dinonaktifkan): Bawah, Kiri, Atas, Kiri, A, RT, RB, LT, LB

Kesehatan Penuh, Armor Penuh, $250,000: RB, RT, LB, A, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

Kurus: Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, B, Kanan

Lalu Lintas Agresif: RT, B, RB, LT, KIRI, RB, LB, RT, LT

Lalu lintas hitam: B, LT, Atas, RB, Kiri, A, RB, LB, Kiri, B

Lalu lintas kendaraan pedesaan : Y, Kiri, X, RT, Atas, LT, Bawah, LB, A, LB, LB, LB

Lalu Lintas Merah Muda : B, LB, Bawah, LT, Kiri, A, RB, LB, Kanan, B

Lalu Lintas Mobil Cepat: Atas, LB, RB, Atas, Kanan, Atas, A, LT, A, LB

Langit Oranye dan Waktu Berhenti pada pukul 21.00 : Kiri, Kiri, LT, RB, Kanan, X, X, LB, LT, A

Level yang Diinginkan Turun: RB, RB, B, RT, Atas, Bawah, Atas, Bawah, Atas, Bawah

Lompat Tinggi: Atas, Atas, Y, Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, RT, RT

Lompatan Kelinci Besar-besaran: Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT

Main Game Lebih Cepat: Y, Atas, Kanan, Bawah, LT, LB, X

Malam: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Meledakkan Semua Mobil: RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

Mobil Lebih Cepat: Kanan, RB, Atas, LT, LT, Kiri, RB, LB, RB, RB

Mobil Terbang: Atas, Bawah, LB, RB, LB, Kanan, Kiri, LB, Kiri

Mode Kekacauan: LT, Kanan, LB, Y, Kanan, Kanan, RB, LB, Kanan, LB, LB, LB

Naik Level: RB, RB, B, RT, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan

Otot Maksimum: Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, B, Kiri

Pejalan Kaki Menyerang dengan Senjata: A, LB, Atas, X, Bawah, A, LT, Y, Bawah, RB, LB, LB

Pejalan Kaki Punya Senjata: RT, RB, A, Y, A, Y, Atas, Bawah

Pemburu Bibit: B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB

Penanganan Gila: Y, RB, RB, KIRI, RB, LB, RT, LB

Penanganan Sempurna: Y, RB, RB, Kiri, RB, LB, RT, LB

Pengurangan Lalu Lintas: A, Bawah, Atas, RT, Bawah, Y, LB, Y, Kiri

Pesta Pantai: Atas, Atas, Bawah, Bawah, X, B, LB, RB, Y, Bawah

Pukulan Super: Atas, Kiri, A, Y, RB, B, B, B, LT.

Rasa Hormat Maksimal: LB, RB, Y, Bawah, RT, A, LB, Atas, LT, LT, LB, LB

Rekrut Pejalan Kaki ke Gang: Bawah, X, Atas, RT, RT, Atas, Kanan, Kanan, Atas

Semua Lalu Lintas adalah Mobil Sampah: LT, Kanan, LB, Atas, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB

Semua mobil memiliki nitro: KIRI, Y, RB, LB, ATAS, X, Y, Bawah, B, LT, LB, LB

Set Senjata 1: RB, RT, LB, RT, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

Set Senjata 2: RB, RT, LB, RT, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Bawah, Kiri.

Set Senjata 3: RB, RT, LB, RT, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Bawah, Bawah

Spawn Bloodring Banger: Bawah, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Kiri, Kiri

Spawn Caddy: B, LB, Atas, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Spawn Dozer: RT, LB, LB, Kanan, Kanan, Atas, Atas, A, LB, Kiri

Spawn Hotring Racer 1: RB, B, RT, Kanan, LB, LT, A, A, X, RB

Spawn Hotring Racer 2: RT, LB, B, Kanan, LB, RB, Kanan, Atas, B, RT

Spawn Jetpack: LB, LT, RB, RT, Atas, Bawah, Kiri, Kanan, LB, LT, RB, RT, Atas, Bawah, Kiri, Kanan

Spawn Monster Truck: Kanan, Atas, RB, RB, RB, Bawah, Y, Y, A, B, LB, LB

Spawn Ranger: Atas, Kanan, Kanan, LB, Kanan, Atas, X, LT

Spawn Romero: Bawah, RT, Bawah, RB, LT, Kiri, RB, LB, Kiri, Kanan

Spawn Stretch: RT, Atas, LT, Kiri, Kiri, RB, LB, B, Kanan

Spawn Stunt Plane: B, Atas, LB, LT, Bawah, RB, LB, LB, Kiri, Kiri, A, Y

Spawn Tanker: RB, Atas, Kiri, Kanan, RT, Atas, Kanan, X, Kanan, LT, LB, LB

Spawn Trashmaster: B, RB, B, RB, Kiri, Kiri, RB, LB, B, Kanan

Taksi Memiliki Nitrous & Bunny Hop: Atas, A, Y, A, Y, A, X, RT, Kanan

Tema Funhouse: Y, Y, LB, X, X, B, X, Bawah, B

Vortex Hovercraft: Y, Y, X, B, A, LB, LT, Bawah, Bawah

Telusuri berita ototekno lainnya
