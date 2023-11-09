JAKARTA – Cheat GTA San Andreas untuk PlayStation dan Xbox masih sering dicari-cari. Bermain game ini akan lebih seru dengan penggunaan berbagai cheat seperti untuk kendaraan, uang, karakter, atau pun cheat lainnya.
GTA San Andreas merupakan salah satu seri game Grand Theft Auto yang dirilis sejak 2004 oleh Rockstar. Sudah hampir 2 dekade sejak perilisan game, GTA San Andreas ini masih bisa mempertahankan eksistensinya dalam game aksi petualangan.
Game ini dapat dimainkan menggunakan berbagai platform, mulai dari Playstastion, Xbox, Nintendo Switch, PC, Android, iOS, dan perangkat kompatibel lainnya. Lantas, bagaimana cara untuk melakukan cheat GTA San Andreas dalam Playstation dan Xbox? Simak selengkapnya di Bawah ini.
Cheat GTA San Andreas Playstation
Amunisi Tak Terbatas: LB, RB, X, RB, KIRI, RT, RB, Kiri, X, Bawah, LB, LB
ATV Quad: Kiri, Kiri, Bawah, Bawah, Atas, Atas, X, B, Y, RB, RT
Badai Pasir: Atas, Bawah, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
Berkendara di Air: Kanan, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
Bounty di Kepala: Bawah, Atas, Atas, Atas, A, RT, RB, LT, LT
Bunuh Diri: Kanan, LT, Bawah, RB, Kiri, Kiri, RB, LB, LT, LB
CJ Gemuk: Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, B, Bawah
Cuaca Berkabut: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
Cuaca Cerah : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
Cuaca Hujan : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
Cuaca Mendung : LT, Bawah, Bawah, Kiri, X, Kiri, RT, X, A, RB, LB, LB
Cuaca Mendung : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
Dapatkan Parasut: Kiri, Kanan, LB, LT, RB, RT, RT, Atas, Bawah, Kanan, LB
Gameplay Lebih Lambat: Y, Atas, Kanan, Bawah, X, RT, RB
Geng Menguasai Jalanan: LT, Atas, RB, RB, Kiri, RB, RB, RT, Kanan, Bawah
Hitman di semua senjata: Bawah, X, A, Kiri, RB, RT, Kiri, Bawah, Bawah, LB, LB, LB
Hydra: Y, Y, X, B, A, LB, LB, Bawah, Atas
Jam Lebih Cepat: B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
Kapal Terbang : RT, B, Atas, LB, Kanan, RB, Kanan, Atas, X, Y
Kapasitas Paru-Paru Tak Terbatas: Bawah, Kiri, LB, Bawah, Bawah, RT, Bawah, LT, Bawah
Kendaraan Kematian : LB, LT, LT, ATAS, Bawah, Bawah, Atas, RB, RT, RT
Kerusuhan Pedestrian (tidak dapat dinonaktifkan): Bawah, Kiri, Atas, Kiri, A, RT, RB, LT, LB
Kesehatan Penuh, Armor Penuh, $250,000: RB, RT, LB, A, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas
Kurus: Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, B, Kanan
Lalu Lintas Agresif: RT, B, RB, LT, KIRI, RB, LB, RT, LT
Lalu lintas hitam: B, LT, Atas, RB, Kiri, A, RB, LB, Kiri, B
Lalu lintas kendaraan pedesaan : Y, Kiri, X, RT, Atas, LT, Bawah, LB, A, LB, LB, LB
Lalu Lintas Merah Muda : B, LB, Bawah, LT, Kiri, A, RB, LB, Kanan, B
Lalu Lintas Mobil Cepat: Atas, LB, RB, Atas, Kanan, Atas, A, LT, A, LB
Langit Oranye dan Waktu Berhenti pada pukul 21.00 : Kiri, Kiri, LT, RB, Kanan, X, X, LB, LT, A
Level yang Diinginkan Turun: RB, RB, B, RT, Atas, Bawah, Atas, Bawah, Atas, Bawah
Lompat Tinggi: Atas, Atas, Y, Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, RT, RT
Lompatan Kelinci Besar-besaran: Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT
Main Game Lebih Cepat: Y, Atas, Kanan, Bawah, LT, LB, X
Malam: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
Meledakkan Semua Mobil: RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
Mobil Lebih Cepat: Kanan, RB, Atas, LT, LT, Kiri, RB, LB, RB, RB
Mobil Terbang: Atas, Bawah, LB, RB, LB, Kanan, Kiri, LB, Kiri
Mode Kekacauan: LT, Kanan, LB, Y, Kanan, Kanan, RB, LB, Kanan, LB, LB, LB
Naik Level: RB, RB, B, RT, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan, Kiri, Kanan
Otot Maksimum: Y, Atas, Atas, Kiri, Kanan, X, B, Kiri
Pejalan Kaki Menyerang dengan Senjata: A, LB, Atas, X, Bawah, A, LT, Y, Bawah, RB, LB, LB
Pejalan Kaki Punya Senjata: RT, RB, A, Y, A, Y, Atas, Bawah
Pemburu Bibit: B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB
Penanganan Gila: Y, RB, RB, KIRI, RB, LB, RT, LB
Penanganan Sempurna: Y, RB, RB, Kiri, RB, LB, RT, LB
Pengurangan Lalu Lintas: A, Bawah, Atas, RT, Bawah, Y, LB, Y, Kiri
Pesta Pantai: Atas, Atas, Bawah, Bawah, X, B, LB, RB, Y, Bawah
Pukulan Super: Atas, Kiri, A, Y, RB, B, B, B, LT.
Rasa Hormat Maksimal: LB, RB, Y, Bawah, RT, A, LB, Atas, LT, LT, LB, LB
Rekrut Pejalan Kaki ke Gang: Bawah, X, Atas, RT, RT, Atas, Kanan, Kanan, Atas
Semua Lalu Lintas adalah Mobil Sampah: LT, Kanan, LB, Atas, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB
Semua mobil memiliki nitro: KIRI, Y, RB, LB, ATAS, X, Y, Bawah, B, LT, LB, LB
Set Senjata 1: RB, RT, LB, RT, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas
Set Senjata 2: RB, RT, LB, RT, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Bawah, Kiri.
Set Senjata 3: RB, RT, LB, RT, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Bawah, Bawah
Spawn Bloodring Banger: Bawah, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Kiri, Kiri
Spawn Caddy: B, LB, Atas, RB, LT, A, RB, LB, B, A
Spawn Dozer: RT, LB, LB, Kanan, Kanan, Atas, Atas, A, LB, Kiri
Spawn Hotring Racer 1: RB, B, RT, Kanan, LB, LT, A, A, X, RB
Spawn Hotring Racer 2: RT, LB, B, Kanan, LB, RB, Kanan, Atas, B, RT
Spawn Jetpack: LB, LT, RB, RT, Atas, Bawah, Kiri, Kanan, LB, LT, RB, RT, Atas, Bawah, Kiri, Kanan
Spawn Monster Truck: Kanan, Atas, RB, RB, RB, Bawah, Y, Y, A, B, LB, LB
Spawn Ranger: Atas, Kanan, Kanan, LB, Kanan, Atas, X, LT
Spawn Romero: Bawah, RT, Bawah, RB, LT, Kiri, RB, LB, Kiri, Kanan
Spawn Stretch: RT, Atas, LT, Kiri, Kiri, RB, LB, B, Kanan
Spawn Stunt Plane: B, Atas, LB, LT, Bawah, RB, LB, LB, Kiri, Kiri, A, Y
Spawn Tanker: RB, Atas, Kiri, Kanan, RT, Atas, Kanan, X, Kanan, LT, LB, LB
Spawn Trashmaster: B, RB, B, RB, Kiri, Kiri, RB, LB, B, Kanan
Taksi Memiliki Nitrous & Bunny Hop: Atas, A, Y, A, Y, A, X, RT, Kanan
Tema Funhouse: Y, Y, LB, X, X, B, X, Bawah, B
Vortex Hovercraft: Y, Y, X, B, A, LB, LT, Bawah, Bawah