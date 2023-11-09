FBI Ungkap Modus Peretasan Baru Lewat Game

WASHINGTON DC - Para penjahat siber tak pernah kehabisan akal dalam melancarkan serangan. Baru-baru ini Biro Investigasi Federal atau lebih dikenal sebagai FBI telah menemukan teknik peretasan baru.

FBI menyebut bahwa teknik ini dikembangkan para peretas secara khusus menargetkan server kasino dan menggunakan alat manajemen sistem yang sah untuk meloloskan aksi mereka.

Dikatakan bahwa para peretas saat ini aktif menggunakan vendor dan layanan pihak ketiga yang bergerak di industri game untuk membobol kasino dan menggasak pundi-pundi yang ada di dalamnya.

"Tren baru mencakup pelaku ransomware yang mengeksploitasi kerentanan dalam akses jarak jauh yang dikendalikan vendor ke server kasino, dan perusahaan yang menjadi korban melalui alat manajemen sistem yang sah untuk meningkatkan izin jaringan," jelas FBI, dukutip dari Bleeping Computer, Kamis (9/11/2023).

Mulai tahun 2022, FBI mencatat serangan ransomware yang menargetkan kasino kecil dan suku untuk mengenkripsi server dan informasi identitas pribadi karyawan dan pelanggan.

Peringatan tersebut juga merinci bahwa pelaku ancaman yang dikenal sebagai 'Silent Ransom Group' (SRG) dan 'Luna Moth' telah melakukan serangan pencurian data dan pemerasan callback-phishing sejak bulan Juni.

Mereka menipu korban untuk menelepon nomor dengan berpura-pura ada tagihan yang menunggu keputusan di akun mereka. Jika korban tertipu, SRG akan meyakinkan mereka untuk menginstal alat manajemen sistem, yang kemudian digunakan untuk tujuan jahat.