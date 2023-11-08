Mengenal Smart Home System, Teknologi Canggih untuk Hunian Idaman

JAKARTA - Sistem smart home atau rumah pintar pada hunian di negara maju sudah merupakan hal yang umum digunakan. Namun, di Indonesia masih sedikit yang mengenalnya.

Smart home sejatinya merupakan rumah berbasis teknologi. Di mana teknologi yang disematkan berfungsi untuk mengatur dan mengontrol rumah secara otomatis dari jarak jauh, di mana saja dan kapan saja.

Cara Kerja Smart Home

Pengaturan smart home mengandalkan koneksi internet dengan perangkat seluler (smartphone) sebagai media/remotnya. Smart home ditunjang dengan satu transmitter atau pemancar yang jadi pusat kendali. Pemancar ini akan mengendalikan alat elektronik di rumah Anda.

Nantinya, tiap alat elektronik akan dipasang chip khusus yang dapat menerima perintah jarak jauh dari transmitter yang dikendalikan lewat remot. Remot ini bisa dilakukan sinkronisasikan baik dengan ponsel atau PC.

Fitur rumah yang dimaksud juga beragam seperti lampu, CCTV, alat pengamanan, hingga alat elektronik seperti kulkas atau televisi. Penginstalan sistem rumah pintar memungkinkan untuk pemilik mengatur jadwal tertentu pada peralatan elektronik yang ada di dalam rumah.

Kelebihan dan Kekurangan Smart Home System

Kelebihan Smart Home

1. Lebih Praktis Mengontrol Perangkat di Rumah

Memasang sistem teknologi smart home membawa ketentraman bagi pemiliknya. Bagaimana tidak, mengontrol berbagai perangkat seperti lampu dan AC tidak butuh remotnya masing-masing. Hanya dengan satu smartphone, semua hal bisa dilakukan secara cepat.

2. Menjadikan Hunian Lebih Aman

Sistem smart home memungkinkan adanya notifikasi yang muncul melalui ponsel apabila ada masalah di rumah. Misalnya, bel smart door yang mampu membuat pemilik rumah untuk melihat dan berkomunikasi dengan tamu yang datang ke rumah, bahkan saat mereka sedang tidak berada di rumah.

Juga, fitur deteksi asap yang langsung muncul di notifikasi pada aplikasi smart home untuk menginfokan penghuni akan ancaman kebakaran. Sehingga Anda bisa melakukan antisipasi sejak dini sebelum hal tersebut terjadi.