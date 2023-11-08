Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Duckduckgo Bisa Langsung Dicoba

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |00:31 WIB
Link Download Duckduckgo Bisa Langsung Dicoba
Ilustrasi untuk link download duckduckgo (Foto: Freepik)
JAKARTA- Mari mencoba akses melalui link download duckduckgo yang sedang ramai dibicarakan banyak orang.

Karena memang saat ini popularitas DuckDuckGo mengalami naik daun bagi yang membutuhkan akses mesin pencari tanpa batasan.

DuckDuckGo saat ini sangat digemari karena hadir menawarkan solusi bagi para pencari informasi. Khususnya bagi pengguna yang menginginkan privasi dan juga keamanan online.

Sejatinya kelebihan DuckDuckGo melindungi privasi dan tidak melacak aktivitas internet penggunanya. Jadi, kamu bisa bebas berselancar di internet tanpa perlu khawatir.

Tak heran kalau link DuckDuckGo jadi banyak diburu. DuckDuckGo adalah mesin pencari yang menggunakan berbagai sumber sebagai bahan informasi.

Mesin pencari ini tentu saja bekerja mirip dengan sesama mesin pencari seperti Yandex, Yahoo, hinga Bing. Layaknya search engine, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengakses DuckDuckGo.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023), berikut adalah link download Duckduckgo bagi yang membutuhkan mesin pencarian. Berikut ini caranya!

  • Buka browser.
  • Klik ikon titik tiga vertikal di kanan atas.
  • Pilih settings dan ke bagian Search Engine.
  • Klik menu drop-down pada bagian samping Search engine used in the address bar.
  • Muncul pilihan mesin pencari, pilih DuckDuckGo.
  • Setelah selesai, buka halaman utama browser
  • Masukkan kata kunci video yang ingin kamu tonton
  • Klik video yang kamu inginkan

