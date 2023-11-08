Advertisement
Ini Risiko Pakai Knalpot Racing, Mesin Motor Bisa Lebih Cepat Panas

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:41 WIB
Ini Risiko Pakai Knalpot Racing, Mesin Motor Bisa Lebih Cepat Panas
Ilustrasi motor. (Doc. Freepik)
JAKARTA - Knalpot salah satu bagian dari kendaraan dengan fungsi sebagai saluran pembuangan.

Setiap pembakaran mesin yang terdapat dalam kendaraan pastinya mengeluarkan sisa hasil yang perlu dikeluarkan.

Lantas bagaimana jika kenalpot telah dimodifikasi dengan menggunakan model racing, Apakah bakal mempengaruhi fungsinya? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023), simak ulasannya berikut ini.

1. Mesin menjadi cepat panas

Akibat gas pembuangan yang lebih besar, otomatis membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Hal tersebut bisa membuat mesin motor menjadi cepat panas.

2. Polusi udara dan suara

Gas buangan dari knalpot racing tidak sebaik knalpot bawaan motor. Hal ini terjadi karena knalpot racing biasanya tidak ada komponen catalytic converter yang berfungsi untuk mengubah gas buang menjadi lebih ramah lingkungan.

Selain itu, knalpot racing seringkali menghasilkan tingkat kebisingan yang sangat tinggi.

3. Boros bensin

Knalpot racing menyebabkan penggunaan bahan bakar semakin boros. Bagian dalam knalpot racing memiliki lebih sedikit sekat, sehingga pembuangan gas lebih banyak dan juga bahan bakar yang terbuang pun juga banyak.

Lain dengan knalpot standar pabrik yang memang dirancang untuk membuang gas seminimal mungkin agar lebih irit bahan bakar.

4. Risiko ditilang

Beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan knalpot racing di jalan raya.

