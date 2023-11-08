Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Royal Enfield Pamer Motor Listrik, Kapan Meluncur?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |15:29 WIB
Royal Enfield Pamer Motor Listrik, Kapan Meluncur?
Royal Enfield Himalayan listrik. (Doc. businesstoday)
JAKARTA - Royal Enfield akhirnya resmi perkenalkan motor listrik pertamanya melalui model Himalayan.

Motor listrik pertama buatan Royal Enfield itu dihadirkan menjelang penyelenggaraan pameran motor akbar EICMA 2023 yang akan diselenggarakan di Milan, Italia, dalam waktu dekat ini.

Hanya saja menurut laporan Business Today, Rabu (8/11/2023), motor petualang listrik ini belum diproduksi massal, namun sebagai bukti jika pabrikan motor yang berbasis di India itu tidak ketinggalan dengan yang lain.

Motor yang masih dalam bentuk konsep tersebut memastikan bahwa Royal Enfield juga telah mencapai puncak teknologi roda dua khususnya pengembangan motor listrik.

"Di Royal Enfield, tim Mobilitas Listrik kami didukung dengan tujuan untuk melestarikan DNA Royal Enfield klasik, dan mengembangkannya ke dalam ide dan desain kreatif kami untuk sepeda motor listrik," kata B Govindarajan, CEO Royal Enfield, dikutip dari timesofindia, Rabu (8/11/2023).

Dari segi desain Royal Enfield Himalayan listrik tidak jauh berbeda dengan desain Royal Enfield Himalayan 450 yang juga diluncurkan akhir Oktober 2023 lalu.

Bedanya di bagian blok mesin kini terpasang baterai yang jadi penggerak utama Royal Enfield Himalayan listrik.

Royal Enfield mengatakan baterai tersebut didesain untuk tahan dengan berbagai kondisi jalan. Jadi pemiliknya tidak perlu khawatir ketika membawa Royal Enfield Himalayan listrik berpetualang melewati medan berat.

Untuk mengakomodir bobot yang ideal, karena terpengaruh dari material dan ukuran baterai, Royal Enfield Himayalan listrik memiliki bodi yang lebih ringan dibanding versi konvensional.

