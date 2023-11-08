Rolls-Royce Spectre Black Badge Segera Meluncur, Segini Perkiraan Harganya

JAKARTA - Rolls-Royce akan menghadirkan kendaraan Electric Vehicle (EV) pertamanya, bernama Spectre Black Badge dengan performa yang super mumpuni.

Selain itu, diklaim bahwa kendaraan elektrifikasi mewah ini mampu menghasilkan kekuatan 650 horsepower, tentu ini jadi peningkatan yang luar biasa dari model konvensional yang telah mengasal saat ini yakni 577 horsepower.

Layaknya model Black Badge lainnya, diharapkan mobil ini hadir dengan aksen serba gelap, suspensi lebih kokoh, serta rem dengan teknologi terkini.

Dalam dokumentasi yang bocor, seperti dikutip dari Carbuzz, Rabu (8/11/2023), mobil ini akan menggunakan baterai 102 kWh yang disebut memiliki daya jangkauan yang lebih jauh, sebagai referensi model mobil listrik saat ini terjauh menempuh jarak 260 mil.