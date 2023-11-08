Berapa Pajak Mobil Honda HRV Per Tahun? Segini Biaya yang Mesti Dikeluarkan

JAKARTA - Masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya berapa pajak mobil Honda HRV per tahun? Karena bagi kamu yang ingin membeli sebuah Sport Utility Vehicle (SUV) compact seperti HRV, maka sangat perlu mengetahui besaran nominal pajak yang tanggung.

Pasalnya mobil satu ini sangat populer dan cukup laris di Indonesia. Namun meski sangat laris di pasaran, bagi segelintir orang masih saja yang takut untuk meminangnya. Alasan utama di balik ketakutan untuk membelinya yakni terkait besaran nilai pajak yang terlampau cukup tinggi dikelasnya. Lantas benarkah demikian?

Simak dan cari tahu informasi lebih lanjut terkait kebenarannya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (8/11/2023) terkait besaran nominal pajak mobil Honda HRV per tahun.

Berapa Pajak Mobil Honda HRV Per Tahun

Sudah umum diketahui bahwa di pasaran Indonesia kemunculan Honda HRV terbagi dalam 3 tipe dan tahun.

Masing-masing diantaranya ada tipe RS, tipe S, tipe E dengan transmisi manual dan matic CVT. Berikut besaran nominal pajak yang ditanggung oleh pemilik SUV compact satu ini:

1. Pajak HRV Tahun 2000-2003

HR-V 1.6 2000 Rp 2.751.000

HR-V 1.6 5 PINTU AT 2000 Rp 2.751.000

HR-V 1.6 2000 Rp 2.793.000

HR-V 1.6 5 PINTU AT2000 Rp 2.793.000

HR-V 1.6 2001 Rp 2.919.000

HR-V 1.6 2002 Rp 3.066.000

HR-V 1.6 2003 Rp 3.234.000

2. Pajak HRV Tahun 2014-2015