HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Honda HRV Per Tahun? Segini Biaya yang Mesti Dikeluarkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |16:34 WIB
Berapa Pajak Mobil Honda HRV Per Tahun? Segini Biaya yang Mesti Dikeluarkan
Ilustrasi untuk pajak mobil Honda HRV (Foto: Honda)
JAKARTA - Masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya berapa pajak mobil Honda HRV per tahun? Karena bagi kamu yang ingin membeli sebuah Sport Utility Vehicle (SUV) compact seperti HRV, maka sangat perlu mengetahui besaran nominal pajak yang tanggung.

 BACA JUGA:

Pasalnya mobil satu ini sangat populer dan cukup laris di Indonesia. Namun meski sangat laris di pasaran, bagi segelintir orang masih saja yang takut untuk meminangnya. Alasan utama di balik ketakutan untuk membelinya yakni terkait besaran nilai pajak yang terlampau cukup tinggi dikelasnya. Lantas benarkah demikian?

Simak dan cari tahu informasi lebih lanjut terkait kebenarannya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (8/11/2023) terkait besaran nominal pajak mobil Honda HRV per tahun.

Berapa Pajak Mobil Honda HRV Per Tahun

Sudah umum diketahui bahwa di pasaran Indonesia kemunculan Honda HRV terbagi dalam 3 tipe dan tahun.

Masing-masing diantaranya ada tipe RS, tipe S, tipe E dengan transmisi manual dan matic CVT. Berikut besaran nominal pajak yang ditanggung oleh pemilik SUV compact satu ini: 

1. Pajak HRV Tahun 2000-2003

  • HR-V 1.6 2000 Rp 2.751.000
  • HR-V 1.6 5 PINTU AT 2000 Rp 2.751.000
  • HR-V 1.6 2000 Rp 2.793.000
  • HR-V 1.6 5 PINTU AT2000 Rp 2.793.000
  • HR-V 1.6 2001 Rp 2.919.000
  • HR-V 1.6 2002 Rp 3.066.000
  • HR-V 1.6 2003 Rp 3.234.000

2. Pajak HRV Tahun 2014-2015

  • HONDA HR-V RU11.5A MT CKD 2014 Rp 3.402.000
  • HONDA HR-V RU11.5S MT CKD 2014 Rp 3.675.000
  • HONDA HR-V RU115E CVT CKD 2014 Rp 3.969.000
  • HONDA HR-V RU115S CVT CKD 2014 Rp 3.822.000
  • HONDA HR-V RU518E CVT CKD 2014 Rp 4.809.000
  • HONDA HR-V RU518RS CVT CK 2014 Rp 5.124.000
  • HONDA HR-V RU11.5A MT CKD 2015 Rp 3.570.000
  • HONDA HR-V RU11.5S MT CKD 2015 Rp 3.738.000
  • HONDA HR-V RU115E CVT CKD 2015 Rp 4.179.000
  • HONDA HR-V RU115S CVT CKD 2015 Rp 3.906.000
  • HONDA HR-V RU518E CVT CKD 2015 Rp 4.914.000
  • HONDA HR-V RU518RS CVT CK 2015 Rp 5.229.000
  • HR-V RU1 1.5E CVT CKD 2015 Rp 4.179.000
  • HR-V RU5 1.8RS CVT CKD 2015 Rp 5.229.000

