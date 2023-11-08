Shockbreaker Mobil Rusak? Ketahui Dahulu Ciri-cirinya

JAKARTA – Shockbreaker merupakan salah satu bagian di motor yang juga harus diperhatikan. Karena jika sudah rusak bisa dipastikan kenyamanan berkendara mobil jadi berkurang bahkan menganggu.

Itu sebabnya penting untuk Anda mengetahui tanda-tanda kerusakan shockbreaker, apabila bisa teridentifikasi lebih awal bisa jadi risiko kerusakan yang parah bisa terhindarkan.

Maka dari itu, berikut ciri-ciri kerusakan pada shockbreaker belakang mobil yang perlu Anda ketahui dikutip dari berbagai sumber, Rabu (8/11/2023).

1. Kendaraan tidak nyaman

Shockbreaker yang berfungsi dengan baik membantu menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman. Namun, ketika shockbreaker rusak, Anda akan merasakan bahwa kendaraan tidak lagi nyaman. Getaran, goncangan, dan perasaan tidak stabil saat berkendara adalah tanda-tanda yang perlu diwaspadai.

2. Ban terasa goyang

Tanda kerusakan Shockbreaker mobil bagian belakang adalah ketika ban mengalami getaran, terlebih shockbreaker di bagian belakang kendaraan memiliki peran yang signifikan dalam memastikan kenyamanan selama berkendara.

Ketika shockbreaker belakang mengalami kerusakan, biasanya dapat dikenali dengan sensasi getaran pada ban belakang. Bahkan, ban juga mungkin tidak akan stabil ketika melewati jalan berlubang atau menghadapi polisi tidur.

3. Oli mengalami kebocoran

Salah satu tanda paling jelas ketika shockbreaker belakang mobil mengalami kerusakan adalah ketika terjadi kebocoran oli.

Shockbreaker tidak dapat beroperasi dengan efektif jika tingkat oli dalamnya menurun. Kebocoran oli biasanya disebabkan oleh kerusakan pada shockbreaker itu sendiri. Ketika oli bocor, area sekitarnya akan tercemar oleh tumpahan oli.

Jika Anda melihat tanda-tanda oli yang tumpah seperti ini, menjadi bukti yang kuat bahwa shockbreaker mengalami kerusakan. Kebocoran oli semacam ini juga mungkin disebabkan oleh kerusakan pada segel penutupnya, yang mengakibatkan oli keluar dari shockbreaker.

4. Perubahan pada pengereman

Kerusakan shockbreaker juga dapat mempengaruhi pola pengereman kendaraan. Jika Anda merasa bahwa kendaraan Anda lebih sulit untuk diberhentikan atau jika pengereman terasa tidak merata, ini bisa menjadi indikasi bahwa shockbreaker Anda memerlukan perhatian.

5. Mulai terdengar suara berisik

Biasanya, ketika kendaraan berfungsi dengan baik, tidak ada suara aneh atau berisik yang muncul. Namun, jika Anda mendengar suara berisik dari bagian belakang, terutama pada shockbreaker, itu adalah indikasi bahwa shockbreaker tersebut mengalami masalah tertentu.

Pada sepeda motor, Anda mungkin akan mendengar suara gemuruh, terutama saat melintasi jalan yang tidak rata. Di sisi lain, pada mobil, jika terdengar suara yang bersih, itu bisa menandakan kerusakan pada bushing arm.

6. Tampaknya oli yang kotor atau berkarat

Ketika Anda memeriksa shockbreaker, Anda mungkin melihat oli yang tampak kotor atau berkarat. Ini bisa menjadi indikasi bahwa shockbreaker telah mengalami kerusakan dan oli tidak lagi berfungsi dengan baik.

Oli yang tidak sehat dapat mengurangi kinerja shockbreaker dan berkontribusi pada masalah keselamatan dan kenyamanan.