Berapa Pajak Mobil Honda WR-V per Tahun? Paling Mahal Rp3,2 Juta

Berapa pajak mobil Honda WR-V per tahun. (Doc. Honda)

JAKARTA - Berapa pajak mobil Honda WRV per tahun? Informasi ini penting bagi Anda yang sebelum telah meminang mobil model SUV ini.

WR-V memiliki kapasitas mesin yang sama dengan Honda BR-V dan HR-V, yakni 1.500 cc i-VTEC DOHC yang bisa memproduksi tenaga hingga 121 PS atau 119,2 tk pada 6.600 rpm dan torsi 145 Nm pada 4.300 rpm. Tenaganya disalurkan ke roda melalui CVT dengan teknologi G-design shift yang diklaim Honda memiliki performa akselerasi yang bertenaga dan efisiensi bahan bakar sebesar empat persen.

Selain itu mobi ini ground clearance 220mm yang dipadukan pelek 17 inci two-tone untuk tipe RS, sedangkan WR-V tipe E menggunakan ukurang yang lebih kecil, yakni 16 inci.

Honda WRV juga menjadi salah satu mobil yang cukup direkomendasikan. Pasalnya, mobil SUV ini memiliki nilai pajak yang cukup bersaing.

Artinya, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Sayangnya, harga mobilnya saja yang cukup terbilang mahal.

Diketahui, pajak Honda WRV 2022-2023 tarif pajak termurah Rp2,7 juta, sedangkan tarif pajak termahal Rp3,2 juta.