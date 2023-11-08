Mitsubishi XForce Mendarat di Vietnam, Apa Bedanya dengan yang di Indonesia?

JAKARTA - Mobil SUV kompak, Mitsubishi XForce yang diproduksi Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia (MMKI), Cikarang, Jawa Barat akhirnya sampai juga di Vietnam.

Dilaporkan Autopro, Rabu (8/11/2023), batch pertama Mitsubishi XForce untuk pasar Vietnam sudah ada di gudang milik Mitsubishi Vietnam.

"Bacth pertama Mitsubishi XForce untuk pasar Vietnam sudah sampai pada 7 November 2023," tulis laporan tersebut.

Menariknya ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara Mitsubishi XForce yang dikirim ke Vietnam dan yang dijual di Indonesia. Beberapa perbedaan itu justru cukup mencolok.

Diduga ada tiga varian Mitsubishi XForce yang dikirim ke Vietnam. Varian pertama adalah varian entry level yang hadir dengan ukuran ban dan velg yang lebih kecil dibanding lainnya.

Varian entry level itu tidak dilengkapi dengan lampu kabut, tidak ada sensor parkir, bemper depan dan belakang terbuat dari plastik, dan tidak menggunakan fitur keyless entry. Untuk varian ini hadir dengan pilihan warna putih.

Varian kedua justru sudah dilengkapi dengan sensor parkir, lampu kabut, bemper depan dan belakang senada dengan bodi mobil, serta keyless entry. Kedua mobil tersebut juga sudah terpasang velg dan ban berukuran 18 inci. Warna yang tersedia adalah merah dan kuning.

Varian ketiga justru lebih menarik lagi karena tampil sangat beda dengan Mitsubishi XForce di Indonesia. Pertama mobil ini hadir dengan warna kombinasi alias two-tone. Hitam di bagian atap dan kuning di bagian bawah.

Kombinasi dua warna ini tidak tersedia di Indonesia. Kombinasi warna ini justru membuat atap Mitsubishi XForce terkesan melayang.