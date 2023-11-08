Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Nostalgia Bareng, Simak 60 Kumpulan Game PSP Ukuran Kecil

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |00:58 WIB
Nostalgia Bareng, Simak 60 Kumpulan Game PSP Ukuran Kecil
Ilustrasi untuk kode cheat GTA PS2 (Foto: Android Authority)
A
A
A

JAKARTA - Berikut ini ada beberapa kumpulan game PSP ukuran kecil yang bisa kamu mainkan untuk mewarnai rasa nostalgiamu di zaman kecil dan remaja. Sebab game satu ini sangat menarik dan seru untuk dimainkan.

Playstation Portable atau dikenal dengan sebutan PSP merupakan sebuah platform konsol handheld yang sangat populer di era 2004 silam.

Kemunculannya di tanah air sontak mendapat respon positif serta sempat merajai circle dunia game dengan segala keseruan dan kepraktisan dalam memainkannya.

Tidak hanya itu saja, game PSP ukuran kecil belakangan ini juga banyak diakses banyak publik karena kapasitas yang kecil serta mampu mewarnai rasa nostaligia keseruan zaman dulu. Seperti apa kira-kira game PSP yang sangat populer dan banyak dimainkan para pecinta game?

Berikut ini Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (8/11/2023) terkait 60 kumpulan game PSP ukuran kecil.

60 Kumpulan Game PSP Ukuran Kecil

1. GTA Vice City Stories (1 GB)

Genre: Action Shooter

Tanggal Rilis: Oktober 2006

2. Naruto Shippuden Ninja Impact (923 MB)

Genre: Fighting

Tanggal Rilis: 18 Oktober 2011

3. Need For Speed: Most Wanted (134 MB)

Genre: Racing

Tanggal Rilis: 15 November 2005

4. God of War Ghost Sparta (817 MB)

Genre: Action

Tanggal Rilis: 2 November 2010

5. Dragon Ball Z: Shin Budokai (983 GB)

Genre: Fighting

Tanggal Rilis: 7 Maret 2006

6. Tekken 6 (735 MB)

Genre: Fighting

Tanggal Rilis: 26 November 2007

7. Avatar – The Legend of Aang (124 MB)

Genre: Action Adventure

Tanggal Rilis: 10 Oktober 2006

8. Battlezone (157MB)

Genre: Shooter

Tanggal Rilis: 31 Oktober 2006

9. Assasins Creed Bloodlines (450 MB)

Genre: Action Adventure

Tanggal Rilis: 17 November 2009

10. Monster Hunter Freedom (757 MB)

Genre: Action Adventure

Tanggal Rilis: 1 Desember 2005

11. Zuma (18 MB)

Genre: Puzzle

Tanggal Rilis: 12 Desember 2003

Halaman:
1 2
      
