Sederet HP China Anggap Aplikasi Google Sebagai Virus, Kok Bisa?

BEIJING - Sederet HP asal pabrikan China, yakni Huawei, Honor, dan Vivo menganggap jika aplikasi Google sebagai virus TrojanSMS-PA dan menandainya sebagai ancaman. Mereka bahkan menampilkan peringatan bahaya serta meminta agar aplikasi tersebut dihapus.

Peringatan keamanan ini menyarankan agar aplikasi Google segera dicopot dari smartphone karena dianggap berisiko tinggi. Dalam peringatan disebutkan bahwa aplikasi dapat mengirimkan pesan SMS secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik smartphone.

“Aplikasi ini terdeteksi mengirim SMS secara pribadi, membujuk pengguna untuk membayar konten dewasa, mengunduh/menginstal aplikasi secara pribadi, atau mencuri informasi pribadi, yang dapat menyebabkan kerusakan properti dan kebocoran privasi. Kami merekomendasikan untuk segera mencopot pemasangannya,” bunyi pemberitahuan dikutip dari Bleeping Computer, Selasa (7/11/2023).

Masalah ini telah dilaporkan oleh banyak pengguna di forum dukungan Google (postingan Vivo), Reddit (utas Vivo), forum Huawei, dan berbagai komunitas Android lainnya. Dan untuk menjawab keluhan ini, Google sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi.

Raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menyebut pemberian keamanan tidak dipicu oleh Google Play Protect dan tampaknya berasal dari perangkat yang tidak bersertifikat Play Protect dan tidak memiliki akses untuk mengunduh secara resmi aplikasi inti Google dari Play.

Mereka menegaskan bahwa Google Play adalah satu-satunya toko aplikasi tempat mengunduh aplikasi secara resmi yang telah melalui pengujian ketat dan menyarankan untuk menghubungi produsen perangkat untuk informasi lebih lanjut.