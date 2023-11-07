Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sederet HP China Anggap Aplikasi Google Sebagai Virus, Kok Bisa?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |08:29 WIB
Sederet HP China Anggap Aplikasi Google Sebagai Virus, Kok Bisa?
Aplikasi Google dianggap virus oleh sejumlah ponsel China (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING - Sederet HP asal pabrikan China, yakni Huawei, Honor, dan Vivo menganggap jika aplikasi Google sebagai virus TrojanSMS-PA dan menandainya sebagai ancaman. Mereka bahkan menampilkan peringatan bahaya serta meminta agar aplikasi tersebut dihapus.

Peringatan keamanan ini menyarankan agar aplikasi Google segera dicopot dari smartphone karena dianggap berisiko tinggi. Dalam peringatan disebutkan bahwa aplikasi dapat mengirimkan pesan SMS secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik smartphone.

“Aplikasi ini terdeteksi mengirim SMS secara pribadi, membujuk pengguna untuk membayar konten dewasa, mengunduh/menginstal aplikasi secara pribadi, atau mencuri informasi pribadi, yang dapat menyebabkan kerusakan properti dan kebocoran privasi. Kami merekomendasikan untuk segera mencopot pemasangannya,” bunyi pemberitahuan dikutip dari Bleeping Computer, Selasa (7/11/2023).

Masalah ini telah dilaporkan oleh banyak pengguna di forum dukungan Google (postingan Vivo), Reddit (utas Vivo), forum Huawei, dan berbagai komunitas Android lainnya. Dan untuk menjawab keluhan ini, Google sendiri telah mengeluarkan pernyataan resmi.

Raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu menyebut pemberian keamanan tidak dipicu oleh Google Play Protect dan tampaknya berasal dari perangkat yang tidak bersertifikat Play Protect dan tidak memiliki akses untuk mengunduh secara resmi aplikasi inti Google dari Play.

Mereka menegaskan bahwa Google Play adalah satu-satunya toko aplikasi tempat mengunduh aplikasi secara resmi yang telah melalui pengujian ketat dan menyarankan untuk menghubungi produsen perangkat untuk informasi lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/28/207/1997161/pemerintah-as-bakal-larang-penggunaan-ponsel-china-QZLa7WE1ZQ.jpg
Pemerintah AS Bakal Larang Penggunaan Ponsel China?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/31/207/1580120/sempat-berjaya-tiga-oem-china-bakal-pangkas-produk-RNuQbuyFLU.jpg
Sempat Berjaya, Tiga OEM China Bakal Pangkas Produk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/12/207/1462093/pengguna-smartphone-di-tiongkok-setara-empat-kali-populasi-as-Au8uQwK2FF.jpg
Pengguna Smartphone di Tiongkok Setara Empat Kali Populasi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/28/207/1375341/lenovo-dan-xiaomi-alami-penurunan-keuntungan-mRNIvVktob.jpg
Lenovo dan Xiaomi Alami Penurunan Keuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/12/25/57/1274611/saingi-samsung-china-luncurkan-vr-rp300-ribuan-4IeE897JVF.jpg
Saingi Samsung, China Luncurkan VR Rp300 Ribuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/03/57/1207458/bodi-pink-idola-produsen-smartphone-masa-kini-GNnBothGRO.png
Bodi Pink, Idola Produsen Smartphone Masa Kini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement