OPPO Find N3 akan Hadir di Indonesia, Intip Tampilan Paket Pembeliannya!

JAKARTA - OPPO segera merilis smartphone layar lipat OPPO Find N3 dalam waktu dekat. Perangkat tersebut dijanjikan membawa peningkatan signifikan dibanding dengan pendahulunya, termasuk dalam paket pembelian.

Lantas apa saja yang akan didapat ketika membeli OPPO Find N3? MNC Portal Indonesia pun pada Senin (6/11/2023) berkesempatan untuk melakukan unboxing dan juga menjajal perangkat smartphone kelas premium tersebut. Begini ulasannya.

OPPO Find N3 hadir bersama box berwarna abu-abu. Di bagian mukanya terpampang dengan jelas nama dari perangkat tersebut serta keterangan bahwa OPPO Find N3 juga dilengkapi teknologi kamera dari Hasselblad.

Ketika box dibuka, akan dijumpai unit smartphone berserta sejumlah kelengkapan antara lain kabel USB-C, SIM ejector, charger 67W, case serta buku panduan. Berbeda dengan kompetitornya, kelengkapan yang dihadirkan dalam paket pembelian ini lebih banyak.

Untuk unitnya sendiri, OPPO Find N3 punya desain yang atraktif, di mana ia memiliki modul kamera besar dan melingkar dengan warna mencolok. Modul kamera ini juga memiliki cap merek kamera ternama Hasselblad.

Di dalamnya terdapat tiga kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera telefoto 64MP, dan kamera ultrawide 48MP. Untuk lampu flash LED diposisikan di luar modul kamera, tepatnya di sudut kiri atas cover belakang smartphone.