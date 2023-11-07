7 Cara Mendinginkan iPhone, Sangat Ampuh dan Mutakhir

JAKARTA- Cara mendinginkan smartphone iPhone yang cepat panas ternyata sangat mudah dan sederhana untuk dipraktikan. Demi mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan selama melakukan cooldown iPhone, maka selayaknya para pengguna wajib menaati berbagai cara dan step langkah dalam mempraktikannya.

Kondisi iPhone yang cepat panas pasti akan merepotkan dan membuat gelisah para pengguna. Sebab hal itu mengindikasikan bahwa perangkat mengalami overheat dan berpotensi menimbulkan kerusakan fatal apabila dibiarkan .

Maka dari itu perlunya penanganan cepat dan tanggap dalam mendinginkan iPhone supaya tidak terjadi kerusakan fatal yang dapat menguras kantong kamu. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (7/11/2023) terkait 7 cara mendingkan iPhone.

7 Cara Mendinginkan Iphone

7. Hindari Menggunakan Iphone Saat Charger

Cara pertama dalam mendinginkan Iphone yaitu dengan tidak menggunakannya saat kondisi di charge. Mengapa demikian? Sebab kondisi satu ini dapat berpotensi terjadinya kenaikan suhu secara cepat para perangkat dan batrai kamu. Jika hal itu terus dilakukan maka akan berpotensi terjadi kerusakan pada batre kamu sehingga lebih boros pemakaian.

6. Melepaskan Hardcase atau Softcase Pelindung iPhone

Cara kedua mendinginkan iphone paling jitu yaitu dengan melepas hardcase atau softcase pelindung iphone. Sebab adanya pelindung akan membuat pendinginan menjadi lebih lambat karena sifatnya menahan panas. Maka dari itu lepaskan segera dan lihat perbedaan signifikan suhu yang dirasakan.