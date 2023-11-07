3 Rekomendasi iPhone Harga Rp8 Jutaan

JAKARTA- Mari memilih-milih 3 rekomendasi iPhone harga Rp8 jutaan yang dapat dijadikan pilihan terbaik.

Tentu rekomendasi ini sangat ditunggu par pemuja ponsel iPhone yang sudah menjadi idaman bagi publik secara luas.

Selain karena desain luarnya yang terlihat mewah, ponsel iPhone juga menawarkan berbagai macam seri sehingga imejnya selalu jadi yang terdepan.

Namun saat ini sudah terdapat beberapa rekomendasi ponsel iPhone yang kian terjangkau. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), berikut adalah rekomendasi iPhone harga Rp8 jutaan.

1. iPhone 11 Pro Max 256GB

Sudah umum diketahui, seri iPhone 11 Pro tak lagi dijual di gerai resmi (iBox) maupun distributor resmi iPhone.

Seri iPhone 11 Pro Max memiliki layar 6.5 inch dengan 3D Touch dan mendukung resolusi 4K.

Layar OLED Super Retina XDR berukuran 6.5 inchi.

Sehingga bila kamu memiliki budget Rp8 jutaan maka iPhone 11 Pro Max merupakan pilihan pertama yang harus dipertimbangkan. Dengan kapasitas memori yang besar ini, tentu akan mendukung dalam bekerja karena bisa menyimpan lebih banyak file dokumen, gambar dan video.

Spesifikasi iPhone 11 Pro Max 256GB juga dilengkapi chipset Apple A13 Bionic dengan Neural Engine.

Kemudian lensa utamanya menggunakan 12MP dengan aperture f/1.8. Lensa Telefoto 12MP dengan aperture f/2.0. Kemudian lensa ultra wide 12MP dengan aperture f/2.4.