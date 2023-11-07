Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Rekomendasi iPhone Harga Rp8 Jutaan

Hafid Fuad , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |00:56 WIB
3 Rekomendasi iPhone Harga Rp8 Jutaan
Ilustrasi untuk rekomendasi iPhone murah Rp8 jutaan (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Mari memilih-milih 3 rekomendasi iPhone harga Rp8 jutaan yang dapat dijadikan pilihan terbaik.

Tentu rekomendasi ini sangat ditunggu par pemuja ponsel iPhone yang sudah menjadi idaman bagi publik secara luas.

Selain karena desain luarnya yang terlihat mewah, ponsel iPhone juga menawarkan berbagai macam seri sehingga imejnya selalu jadi yang terdepan.

Namun saat ini sudah terdapat beberapa rekomendasi ponsel iPhone yang kian terjangkau. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), berikut adalah rekomendasi iPhone harga Rp8 jutaan.

1. iPhone 11 Pro Max 256GB

Sudah umum diketahui, seri iPhone 11 Pro tak lagi dijual di gerai resmi (iBox) maupun distributor resmi iPhone.

Seri iPhone 11 Pro Max memiliki layar 6.5 inch dengan 3D Touch dan mendukung resolusi 4K.

Layar OLED Super Retina XDR berukuran 6.5 inchi.

Sehingga bila kamu memiliki budget Rp8 jutaan maka iPhone 11 Pro Max merupakan pilihan pertama yang harus dipertimbangkan. Dengan kapasitas memori yang besar ini, tentu akan mendukung dalam bekerja karena bisa menyimpan lebih banyak file dokumen, gambar dan video.

Spesifikasi iPhone 11 Pro Max 256GB juga dilengkapi chipset Apple A13 Bionic dengan Neural Engine.

Kemudian lensa utamanya menggunakan 12MP dengan aperture f/1.8. Lensa Telefoto 12MP dengan aperture f/2.0. Kemudian lensa ultra wide 12MP dengan aperture f/2.4.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176697//iphone_16_pro_dan_pro_max-pkqI_large.jpg
Harga iPhone 16 Justru Naik Jelang Peluncuran iPhone 17 di Indonesia, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/16/3169886//iphone_16_pro_dan_pro_max-qH0g_large.jpg
Harga iPhone 16 dan 15 Anjlok Setelah iPhone 17 Diluncurkan, Ini Daftarnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement