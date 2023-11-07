Berapa Pajak Porsche 911? Termurah Cuma Rp2 Jutaan
Berapa pajak Porsche 911.
BERAPA Pajak Porsche 911? Tentu ini merupakan hal yang penting untuk diketahui khususnya bagi Anda yang ingin memiliki mobil auto kebut ini.
Porsche 911 sendiri merupakan salah satu mobil sport terbaik keluaran pabrikan Jerman ini.
Porsche 911 menawarkan desain sporty serta spesifikasi gahar dengan berbagai macam harga.
Biaya pajak yang dikenakan pada Porsche 911 juga cukup beragam. Hal tersebut disesuaikan dengan tipe, transmisi, dan tahun keluarannya.
Penasaran dengan biayanya? Berikut biaya pajak mobil Porsche 911 dilansir dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023).
Berapa Pajak Porsche 911
Biaya Pajak Porsche 911 Tahun 2000 Kebawah
- 911 S 1995 Rp2.562.500
- CARRERA 911 1995 Rp5.863.000
- 911 CARRERA COUPE AT 1996 Rp11.541.500
- 911 CARRERA 3.4L AT 1997 Rp12.259.000
- 911 S 1997 Rp2.706.000
- 911 TARGA 3600 1997 Rp11.398.00
- CARRERA 911 1997 Rp11.972.00
- 911 1997 Rp4.264.000
- 911 CARRERA 4S CAB 3.8L AT 1998 Rp11.951.500
- 911 S 1998 Rp2.747.000
- 911 S 1999 Rp4.161.500
- 911 1999 Rp4.489.500
Pajak Porsche 911 Tahun 2000 - 2010
- 911 C2 COUPE 2000 Rp 13.058.500
- 911 S 2000 Rp 4.305.000
- CARRERA 911 2000 Rp12.177.000
- 911 2000 Rp8.241.000
- 911 C2 COUPE 2001 Rp 13.755.500
- 911 S 2001 Rp4.428.000
- CARRERA 911 2001 Rp12.382.000
- 911 2001 Rp8.651.000
- 911 C2 COUPE 2002 Rp18.265.500
- 911 S 2002 Rp7.400.500
- 911 TARGA 3600 2002 Rp15.416.000
- 911 TURBO 2002 Rp15.416.000
- CARRERA 911 2002 Rp12.587.000
- 911 CARRERA S 3.0 L 2003 Rp15.887.500
- 911 S 2003 Rp10.393.500
- 911 TARGA 3600 2003 Rp15.990.000
- 911 TURBO 2003 Rp22.960.000
- 911 TURBO AT 2003 Rp23.616.000
- CARRERA 911 2003 Rp12.792.000
- CARRERA 911 3.6 AT 2003 Rp12.935.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2003 Rp16.379.500
- 911 S 2004 Rp 13.735.000
- 911 TARGA 3600 2004 Rp17.281.500
- 911 TURBO 2004 Rp25.235.500
- CARRERA 911 2004 Rp12.997.000
- CARRERA 911 3.6 AT 2004 Rp15.416.000
- 911 CARRERA SCAB 3.8L AT 2005 Rp14.760.000
- 911 S CARRERA CBU 2005 Rp14.760.000
- 911 TARGA 3600 2005 Rp19.249.500
- 911 TURBO 2005 Rp27.716.000
- CARRERA 911 3.6 AT 2005 Rp18.470.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2005 Rp17.220.000
- 911 2005 Rp27.716.000
- 911 CARRERA COUPE AT 2006 Rp25.522.500
- 911 S 2006 Rp14.924.000
- 911 S CARRERA CBU 2006 Rp16.933.000
- 911 TURBO 2006 Rp30.627.000
- CARRERA 911 3.6 AT 2006 Rp19.454.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2006 Rp20.807.500
- CARRERA 911 3.6 AT 2007 Rp21.955.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2007 Rp23.452.000
- 911 CARRERA COUPE AT 2008 Rp31.590.500
- 911 TURBO AT 2008 Rp43.603.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2008 Rp29.048.500
- 911 CARRERA COUPE AT 2009 Rp34.993.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2009 Rp33.169.000
- 911 CARRERA COUPE AT 2010 Rp38.376.000
- 911 CARRERA S COUPE 3.8 MT 2010 Rp36.285.000
- 911 FT3 RS 4.0 MT 2010 Rp52.172.500
- 911 GT2 3.6L MT 2010 Rp52.172.500
- 911 GT3 3.8L AT 2010 Rp 33.599.500
- 911 GT3 3.8L MT 2010 Rp33.599.500
- 911 S CARRERA CBU 2010 Rp36.285.000
- 911 TURBO 3.8 AT 2010 Rp36.428.500
- 911 TURBO AT 2010 Rp 51.660.000
- CARRERA 911 3.6 AT 2010 Rp 28.720.500
- CARRERA 911 S 3.8 AT 2010 Rp 34.481.000
- CARRERA 911 S 3.8 MT 2010 Rp 34.481.000