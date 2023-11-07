Hyundai Serahkan 148 Unit Mobil untuk Dukung Piala Dunia U-17 Indonesia

JAKARTA - Hyundai Motor Company yang diwakili oleh PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) serahkan 148 unit mobil ke panitia penyelenggara FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023.

Penyerahan mobil tersebut dilakukan secara simbolik di Jakarta International Stadion, Jakarta, Selasa (7/11/2023) ini.

Mobil-mobil yang diserahkan Hyundai untuk penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 itu di antaranya adalah Hyundai Ioniq 5, Hyundai Ioniq 6, Hyundai Stargazer, Hyundai Creta, dan Hyundai Palisade.

Woojune Cha, President Director PT HMID mengaku bangga Hyundai bisa menjadi bagian dari ajang FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023.

Upaya tersebut menurutnya jadi bukti komitmen Hyundai yang kuat dalam mendukung generasi muda untuk mencapai potensinya, khususnya di bidang sepak bola yang telah menjadi salah satu olahraga paling populer di dunia, termasuk di Indonesia.

"Besar harapan kami bahwa kehadiran Ioniq 6, Ioniq 5, dan model kendaraan lainnya dari Hyundai mampu memastikan kelancaran FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 sekaligus mendukung anak-anak muda Indonesia dalam menggapai mimpinya untuk menorehkan prestasi emas di kejuaraan sepak bola tersebut,” ujar Woojune Cha.

Sementara Nick Brown, Director of Commercial Partnerships FIFA, mengatakan kerja sama antara Hyundai dan FIFA bukan kali ini saja berlangsung. Keduanya justru sudah sangat sering berkolaborasi selama 24 tahun belakangan ini.

Hyundai diketahui telah menjadi sponsor untuk belasan kompetisi resmi FIFA, termasuk lima edisi FIFA World Cup. Bahkan diketahui Hyundai melanjutkan kerja sama dengan FIFA hingga 2030 mendatang.

Untuk penyelenggaraan FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023 dia mengaku senang Hyundai bisa mengerahkan mobil-mobil listrik terbaru mereka yang ramah lingkungan yakni Hyundai Ioniq 5 dan Hyundai Ioniq 6.

"Kami menatap optimis kelanjutan kemitraan dengan Hyundai di tahun-tahun berikutnya untuk terus mendukung kemajuan persepakbolaan global dan menawarkan para penggemar kesempatan untuk lebih mengenal solusi otomotif terkini dan inovasi baru yang akan dikembangkan dan dibawa oleh Hyundai ke turnamen-turnamen mendatang.