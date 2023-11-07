Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon? Ternyata Segini Biaya yang Perlu Dikeluarkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |12:50 WIB
Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon? Ternyata Segini Biaya yang Perlu Dikeluarkan
Ilustrasi untuk pajak mobil Jeep Rubicon (Foto: Instagram/@juliocar.id)
A
A
A

JAKARTA- Banyak masyarakat yang penasaran berapa pajak mobil Jeep Rubicon? Ternyata segini biaya yang harus dipersiapkan bila serius ingin memiliki mobil mewah satu ini.

 BACA JUGA:

Memiliki mobil Jeep Rubicon memang menjadi impian besar kaum Adam. Bagaimana tidak, mobil legendaris dan masuk ke dalam kategori Sport Utility Vehicle atau SUV ini memiliki desain yang sangat sporty dan gagah.

Perawakan body yang besar, lebar serta ground clearance sangat tinggi ini mampu meningkatkan percaya diri pengemudi untuk melahap Medan apa saja yang ada di depannya. Oleh sebab itu tidak heran bila Jeep Rubicon sering kali digunakan banyak orang sebagai bahan flexing.

Namun di samping itu kerap kali banyak masyarakat bertanya-tanya berapakah pajak per tahun mobil Jeep Rubicon? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (7/11/2023).

Berapa Pajak Mobil Jeep Rubicon

Melansir laman resmi https://samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_NJKB melampirkan harga jual atau NJKB Rubicon untuk keluaran tahun 2022, sebagai berikut:

  • NJKB Rubicon 4 pintu WRNGRUB2DR20TURCHRAT: Rp 1.098.000.000
  • NJKB Rubicon 2 pintu WRNGRUB4DR20TURCHRAT: Rp 1.173.000.000

