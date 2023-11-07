8 Pilihan Mobil Bekas yang Cocok untuk Akhir Tahun

Pilihan mobil bekas yang cocok untuk tahun baru. (Doc. Freepik)

SAAT tahun berakhir, banyak orang mencari kendaraan baru untuk menyambut masa depan yang bakal dihadapi nanti.

Namun, tidak sedikit dari kita, anggaran bisa menjadi faktor pembatas dalam mencari kendaraan yang sesuai.

Alhasil mobil bekas bisa menjadi pilihan yang bijak karena tidak dipungkiri jauh lebih terjangkau dan bisa diandalkan sejauh Anda pandai memilihnya.

Penasaran dengan mobil yang cocok untuk akhir tahun? Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (7/11/2023), simak ulasannya berikut ini.

Pilihan mobil bekas yang cocok untuk akhir tahun

1. Honda City 2003

Honda City tahun 2003 merupakan opsi menarik untuk pilihan mobil Bekas yang cocok untuk akhir tahun.

Ini karena mobil ini memiliki desain sporty dan elegan. Bahkan hingga saat ini, mobil tersebut tetap populer di kalangan generasi muda di Indonesia. Anda dapat membeli mobil ini dengan harga sekitar Rp50 jutaan.

2. Chevrolet Spin 2013- 2016

Mobil buatan Amerika ini juga ikut meramaikan pasar mobil bekas yang terjangkau untuk keperluan keluarga.

Dengan budget ramah dikantong, MPV tipe ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk Anda.

Terlebih Anda memiliki opsi untuk memilih mesin sesuai preferensi Anda, mulai dari varian 1,2 liter bensin, 1,3 liter diesel, hingga 1,5 liter bensin. Harga MPV ini bervariasi, mulai dari kisaran Rp 60-100 jutaan, tergantung pada kondisi kendaraan yang ditawarkan.

3. Nissan Evalia tahun 2012-2015

Nissan Evalia bisa menjadi pilihan sebagai mobil keluarga. Kendaraan ini memiliki dimensi yang cukup besar, awalnya dirancang sebagai kendaraan pengangkut barang di Jepang, namun kemudian dimodifikasi oleh pabrikan dengan konfigurasi 3 baris dan pintu geser (sliding door) yang memberikan kesan lapang di dalam kabin.