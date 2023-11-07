Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Prediksi Mobil yang Masuk Indonesia 2024, Era Elektrifikasi Berlanjut

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:30 WIB
Prediksi Mobil yang Masuk Indonesia 2024, Era Elektrifikasi Berlanjut
Prediksi rilisan mobil 2024 di Indonesia. (Doc. Mitsubishi Motors Indonesia)
A
A
A

 

PREDIKSI mobil yang masuk Indonesia 2024 mencuri perhatian, dipastikan pasar otomotif Tanah Air tidak kalah meriah jika dibanding tahun ini.

Tidak hanya itu pada mobil elektrifikasi, juga terus berdatangan ke Indonesia. Ada yang diimpor secara utuh, dirakit, hingga murni produksi dalam negeri.

 BACA JUGA:

Penasaran? Simak ulasan berikut ini, daftar mobil baru apa saja yang akan datang ke Indonesia tahun depan:

Prediksi mobil yang masuk Indonesia 2024

1. Mitsubishi L100 Listrik

Mitsubishi L100 listrik merupakan mobil yang diproduksi di Indonesia. Tepatnya di pabrik Mitsubishi di Cikarang, Jawa Barat. 

Mobil listrik ini sebenarnya sudah sering dibawa Mitsubishi ke berbagai pameran otomotif dengan nama Mitsubishi Minicab MiEV.

Mobil listrik niaga ringan ini dijual dalam jumlah yang tidak terlalu besar karena pasarnya memang sangat terbatas.

Prediksi mobil yang masuk Indonesia 2024

2. HAVAL H6 PHEV

 BACA JUGA:

Mobil hybrid merek China, HAVAL H6 PHEV direncanakan akan mulai datang ke Indonesia pada kuarter pertama 2024.

Mobil hybrid ini akan dirakit di kawasan Wanaherang, Bogor dan jadi mobil andalan pertama Great Wall Motor berniaga di Tanah Air.

3. Chery Omoda 5 EV

Mobil listrik Chery Omoda 5 EV dirakit di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Chery Sales Indonesia (CSI) bahkan sudah membuka pemesanan mobil listrik ini mulai akhir 2023 ini. Mobil ini akan jadi pembuka bisnis CSI di 2024 nanti.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
