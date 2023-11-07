Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Pajak Lengkap Isuzu Panther Semua Tipe dan Tahun

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |00:44 WIB
Daftar Pajak Lengkap Isuzu Panther Semua Tipe dan Tahun
Ilustrasi untuk daftar pajak lengkap mobil Isuzu Panther (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Daftar pajak lengkap mobil Isuzu Panther dari tipe terendah hingga tertinggi berbagai tahun ternyata dirasakan tidak semahal mobil desain lainnya dari berbagai merek. Tentu saja informasi tersebut menjadi kabar baik bagi segelintiran masyarakat yang sedang mulai mempertimbangkan mencicipi mobil diesel.

 BACA JUGA:

Sebab seperti yang telah diketahui bahwa mobil diesel kebanyakan memiliki pajak yang cukup tinggi karena terkait rubrikasi dan tenaga mesin yang besar. Lantas seberapa murah pajak mobil Isuzu Panther dari berbagai tipe?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (7/11/2023), terkait daftar pajak lengkap Isuzu Panther semua tipe dan tahun.

Daftar Pajak Lengkap Isuzu Panther Semua Tipe dan Tahun

Melansir laman Dinas Pendapatan, yang membeberkan informasi bahwa ada banyak tipe mobil Isuzu yang dipasarkan Indonesia dengan harga dan tarif pajak yang berbeda – beda.

Berikut rincian terlengkap mengenai pajak Isuzu Panther mulai dari tipe dan tahun.

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2023 Rp 3.029.100

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2023 Rp 3.007.400

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2023 Rp 3.050.800

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2023 Rp 5.771.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2023 Rp 4.805.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2023 Rp 5.372.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2023 Rp 4.952.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2022 Rp 2.964.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2022 Rp 2.942.300

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2022 Rp 2.985.700

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2022 Rp 5.624.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2022 Rp 4.700.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2022 Rp 5.246.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2022 Rp 4.826.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2021 Rp 2.898.900

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2021 Rp 2.877.200

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2021 Rp 2.920.600

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2021 Rp 5.498.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2021 Rp 4.595.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2021 Rp 5.120.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2021 Rp 4.721.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2020 Rp 2.812.100

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2020 Rp 2.790.400

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2020 Rp 2.833.800

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2020 Rp 5.267.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2020 Rp 4.427.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2020 Rp 4.931.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2020 Rp 4.553.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2019 Rp 2.790.400

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2019 Rp 2.768.700

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO FLAT DECK 2019 Rp 2.790.400

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2019 Rp 2.812.100

PANTHER TBR 54F TURBO DLX 2019 Rp 3.692.000

PANTHER TBR 54F TURBO GRAND TOURING 2019 Rp 5.015.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2019 Rp 5.204.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2019 Rp 4.742.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2019 Rp 4.343.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2019 Rp 4.616.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2019 Rp 4.448.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2018 Rp 2.291.300

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2018 Rp 2.269.600

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2018 Rp 2.291.300

PANTHER TBR 54 TURBO 2018 Rp 4.322.000

PANTHER TBR 54F TURBO GRAND TOURING 2018 Rp 3.902.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2018 Rp 4.322.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2018 Rp 4.238.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2018 Rp 3.629.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2018 Rp 4.280.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS T 2018 Rp 4.280.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2018 Rp 3.944.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2017 Rp 2.182.800

PANTHER TBR 54 PICK UP LAND BARANG 2017 Rp 2.161.100

PANTHER TBR 54 PICK UP LAND PNP 2017 Rp 2.161.100

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2017 Rp 2.139.400

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2017 Rp 2.139.400

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2017 Rp 4.091.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2017 Rp 4.028.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2017 Rp 3.461.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2017 Rp 3.986.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2017 Rp 3.713.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2016 Rp 2.096.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2016 Rp 3.734.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2016 Rp 3.776.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2016 Rp 3.146.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2016 Rp 3.734.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2016 Rp 3.482.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2015 Rp 2.052.600

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2015 Rp 2.009.200

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2015 Rp 2.009.200

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2015 Rp 3.503.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2015 Rp 3.524.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2015 Rp 3.062.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2015 Rp 3.482.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2015 Rp 3.251.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2014 Rp 1.879.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2014 Rp 1.879.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO LANDASAN BARANG 2014 Rp 1.879.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO LANDASAN PENUMPANG 2014 Rp 1.879.000

PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2014 Rp 3.272.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2014 Rp 3.209.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING AT 2014 Rp 3.356.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 4X2 2014 Rp 3.839.000

PANTHER TBR 54F TURBO L 2014 Rp 3.020.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2014 Rp 2.978.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2014 Rp 3.251.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2014 Rp 3.062.000

PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2013 Rp 1.835.600

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2013 Rp 1.813.900

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2013 Rp 1.813.900

PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2013 Rp 3.062.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2013 Rp 2.999.000

PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2013 Rp 3.125.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2013 Rp 2.789.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2013 Rp 3.062.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2013 Rp 2.873.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2012 Rp 1.770.500

PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2012Rp 2.852.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2012 Rp 2.789.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING AT 2012 Rp 2.936.000

PANTHER TBR 54F TURBO L 2012 Rp 2.642.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2012 Rp 2.621.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2012 Rp 2.873.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2012 Rp 2.684.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2011 Rp 1.727.100

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO DC 2011 Rp 1.965.800

PANTHER TBR 54 TURBO 2011 Rp 1.739.000

PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2011 Rp 2.663.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2011 Rp 2.600.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING AT 2011Rp 2.789.000

PANTHER TBR 54F TURBO L 2011 Rp 2.495.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2011 Rp 2.474.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2011 Rp 2.684.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2011 Rp 2.516.000

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2010 Rp 1.640.300

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO DC 2010 Rp 1.857.300

PANTHER TBR 54 TURBO 2010 Rp 1.634.000

PANTHER TBR 54 TURBO DC 2010 Rp 1.857.300

PANTHER TBR 54 TURBO DC BOX 2010 Rp 2.291.300

PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2010 Rp 2.495.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2010 Rp 2.453.000

PANTHER TBR 54F TURBO LM 2010 Rp 2.327.000

PANTHER TBR 54F TURBO LS 2010 Rp 2.516.000

PANTHER TBR 54F TURBO LV 2010 Rp 2.369.000

PANTHER TBR 54PU TURBO DC BOX 2010 Rp 2.222.000

PANTHER TBR 54 2009 Rp 1.487.000

PANTHER TBR 54 DC 2009 Rp 1.596.900

PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2009 Rp 1.575.200

PANTHER TBR 54 TURBO 2009 Rp 2.075.000

PANTHER TBR 54 TURBO DC 2009 Rp 1.770.500

PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2009 Rp 2.327.000

PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2009 Rp 2.285.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184604//changan_deepal_s07-WHoa_large.jpg
Brand China Makin Ramai, Changan Resmi Masuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184547//gjaw_2025-bIvX_large.jpg
Bocoran Mobil Baru yang Bakal Meluncur di GJAW 2025, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/15/3184543//daihatsu_sigra-amEt_large.jpg
Bukan Sigra, Ini Mobil LCGC Terlaris Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184333//helm-eDy6_large.jpg
Penjualan Naik, RSV Kembangkan Helm untuk Cuaca Tropis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183889//giias-vCVk_large.jpg
Dorong Daya Beli 2026, Insentif Sektor Otomotif Disiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863//byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement