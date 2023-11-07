JAKARTA - Daftar pajak lengkap mobil Isuzu Panther dari tipe terendah hingga tertinggi berbagai tahun ternyata dirasakan tidak semahal mobil desain lainnya dari berbagai merek. Tentu saja informasi tersebut menjadi kabar baik bagi segelintiran masyarakat yang sedang mulai mempertimbangkan mencicipi mobil diesel.
BACA JUGA:
Sebab seperti yang telah diketahui bahwa mobil diesel kebanyakan memiliki pajak yang cukup tinggi karena terkait rubrikasi dan tenaga mesin yang besar. Lantas seberapa murah pajak mobil Isuzu Panther dari berbagai tipe?
Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (7/11/2023), terkait daftar pajak lengkap Isuzu Panther semua tipe dan tahun.
Daftar Pajak Lengkap Isuzu Panther Semua Tipe dan Tahun
Melansir laman Dinas Pendapatan, yang membeberkan informasi bahwa ada banyak tipe mobil Isuzu yang dipasarkan Indonesia dengan harga dan tarif pajak yang berbeda – beda.
Berikut rincian terlengkap mengenai pajak Isuzu Panther mulai dari tipe dan tahun.
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2023 Rp 3.029.100
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2023 Rp 3.007.400
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2023 Rp 3.050.800
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2023 Rp 5.771.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2023 Rp 4.805.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2023 Rp 5.372.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2023 Rp 4.952.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2022 Rp 2.964.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2022 Rp 2.942.300
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2022 Rp 2.985.700
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2022 Rp 5.624.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2022 Rp 4.700.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2022 Rp 5.246.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2022 Rp 4.826.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2021 Rp 2.898.900
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2021 Rp 2.877.200
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2021 Rp 2.920.600
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2021 Rp 5.498.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2021 Rp 4.595.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2021 Rp 5.120.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2021 Rp 4.721.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2020 Rp 2.812.100
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2020 Rp 2.790.400
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2020 Rp 2.833.800
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2020 Rp 5.267.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2020 Rp 4.427.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2020 Rp 4.931.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2020 Rp 4.553.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2019 Rp 2.790.400
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2019 Rp 2.768.700
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO FLAT DECK 2019 Rp 2.790.400
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2019 Rp 2.812.100
PANTHER TBR 54F TURBO DLX 2019 Rp 3.692.000
PANTHER TBR 54F TURBO GRAND TOURING 2019 Rp 5.015.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2019 Rp 5.204.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2019 Rp 4.742.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2019 Rp 4.343.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2019 Rp 4.616.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2019 Rp 4.448.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2018 Rp 2.291.300
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2018 Rp 2.269.600
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2018 Rp 2.291.300
PANTHER TBR 54 TURBO 2018 Rp 4.322.000
PANTHER TBR 54F TURBO GRAND TOURING 2018 Rp 3.902.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2018 Rp 4.322.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2018 Rp 4.238.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2018 Rp 3.629.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2018 Rp 4.280.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS T 2018 Rp 4.280.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2018 Rp 3.944.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2017 Rp 2.182.800
PANTHER TBR 54 PICK UP LAND BARANG 2017 Rp 2.161.100
PANTHER TBR 54 PICK UP LAND PNP 2017 Rp 2.161.100
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2017 Rp 2.139.400
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2017 Rp 2.139.400
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2017 Rp 4.091.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2017 Rp 4.028.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2017 Rp 3.461.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2017 Rp 3.986.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2017 Rp 3.713.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2016 Rp 2.096.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2016 Rp 3.734.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2016 Rp 3.776.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2016 Rp 3.146.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2016 Rp 3.734.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2016 Rp 3.482.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2015 Rp 2.052.600
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2015 Rp 2.009.200
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2015 Rp 2.009.200
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2015 Rp 3.503.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2015 Rp 3.524.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2015 Rp 3.062.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2015 Rp 3.482.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2015 Rp 3.251.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2014 Rp 1.879.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2014 Rp 1.879.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO LANDASAN BARANG 2014 Rp 1.879.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO LANDASAN PENUMPANG 2014 Rp 1.879.000
PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2014 Rp 3.272.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2014 Rp 3.209.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING AT 2014 Rp 3.356.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 4X2 2014 Rp 3.839.000
PANTHER TBR 54F TURBO L 2014 Rp 3.020.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2014 Rp 2.978.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2014 Rp 3.251.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2014 Rp 3.062.000
PANTHER TBR 54 PICK UP FLAT DECK 2013 Rp 1.835.600
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2013 Rp 1.813.900
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO GD 2013 Rp 1.813.900
PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2013 Rp 3.062.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2013 Rp 2.999.000
PANTHER TBR 54F TURBO HG TOURING 2013 Rp 3.125.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2013 Rp 2.789.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2013 Rp 3.062.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2013 Rp 2.873.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2012 Rp 1.770.500
PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2012Rp 2.852.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2012 Rp 2.789.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING AT 2012 Rp 2.936.000
PANTHER TBR 54F TURBO L 2012 Rp 2.642.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2012 Rp 2.621.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2012 Rp 2.873.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2012 Rp 2.684.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2011 Rp 1.727.100
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO DC 2011 Rp 1.965.800
PANTHER TBR 54 TURBO 2011 Rp 1.739.000
PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2011 Rp 2.663.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2011 Rp 2.600.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING AT 2011Rp 2.789.000
PANTHER TBR 54F TURBO L 2011 Rp 2.495.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2011 Rp 2.474.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2011 Rp 2.684.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2011 Rp 2.516.000
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2010 Rp 1.640.300
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO DC 2010 Rp 1.857.300
PANTHER TBR 54 TURBO 2010 Rp 1.634.000
PANTHER TBR 54 TURBO DC 2010 Rp 1.857.300
PANTHER TBR 54 TURBO DC BOX 2010 Rp 2.291.300
PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2010 Rp 2.495.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2010 Rp 2.453.000
PANTHER TBR 54F TURBO LM 2010 Rp 2.327.000
PANTHER TBR 54F TURBO LS 2010 Rp 2.516.000
PANTHER TBR 54F TURBO LV 2010 Rp 2.369.000
PANTHER TBR 54PU TURBO DC BOX 2010 Rp 2.222.000
PANTHER TBR 54 2009 Rp 1.487.000
PANTHER TBR 54 DC 2009 Rp 1.596.900
PANTHER TBR 54 PICK UP TURBO 2009 Rp 1.575.200
PANTHER TBR 54 TURBO 2009 Rp 2.075.000
PANTHER TBR 54 TURBO DC 2009 Rp 1.770.500
PANTHER TBR 54F TURBO H ADVENTURE 2009 Rp 2.327.000
PANTHER TBR 54F TURBO H TOURING 2009 Rp 2.285.000