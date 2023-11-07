ROG Strix G16, Lebih Dingin dan Semakin Powerful untuk yang Berjiwa Gamers

JAKARTA - Selain ROG Strix SCAR 16, di tahun 2023 ini ASUS juga memperkenalkan varian 'saudara'-nya yaitu ROG Strix G16 (G614). Yang sangat menarik adalah perbedaan antara keduanya tidak terlalu signifikan. Fitur yang diunggulkan di ROG Strix SCAR 16 juga hadir di ROG Strix G16 (G614) sehingga membuat laptop gaming ini tampil sangat powerful dalam berbagai aspek. Perbedaan utamanya terletak pada konfigurasi spesifikasi.

Sementara ROG Strix SCAR 16 hadir sebagai laptop gaming premium, ROG Strix G16 (G614) justru hadir dengan konfigurasi spesifikasi yang lebih luas yaitu mulai dari kombinasi CPU 13th Gen Intel® Core™ i5-13450HX dan NVIDIA® GeForce RTX™ 4050. Sementara dari sisi desain, ROG Strix G16 (G614) tidak banyak berbeda dengan saudaranya. Jumlah dan jenis port masih sama dan hanya tidak memiliki beberapa elemen desain eksklusif yang ada di ROG Strix SCAR 16.

Yang paling menarik justru ada pada sistem pendinginnya. Sama seperti saudaranya, ROG Strix G16 (G614) juga dibekali dengan sistem pendingin ROG Intelligent Cooling yang dibekali teknologi Tri-Fan dan Full-Width Heatsink. Ya, laptop gaming ini sudah dibekali dengan tiga kipas pendingin serta heatsink khusus sehingga memungkinkannya untuk dapat bekerja secara lebih optimal dibandingkan dengan pendahulunya.

Ditenagai Prosesor Intel® Generasi Terbaru

ROG Strix G16 (G614) adalah laptop gaming yang menawarkan performa dan fitur terbaik untuk para gamers. Laptop ini ditenagai oleh CPU mulai dari 13th Gen Intel® Core™ i5-13450HX hingga Intel® Core™ i9-13980HX pada varian tertingginya yang menggunakan konfigurasi 24 core dan 32 thread, serta dapat bekerja di frekuensi hingga 5,6GHz. Intel® Core™ i9-13980HX juga merupakan prosesor laptop paling kencang yang dihadirkan oleh Intel hingga saat ini.

Prosesor 13th Gen Intel® Core™ adalah generasi terbaru dari prosesor Intel yang berbasis arsitektur hybrid, yang menggabungkan Raptor Cove core untuk performa tinggi dan Gracemont core untuk efisiensi daya. Selain telah mendukung memori DDR5 terbaru, prosesor 13th Gen Intel® Core™ juga dilengkapi dengan fitur eksklusif seperti Intel® Deep Learning Boost yang dapat mempercepat komputasi AI, serta Intel® Smart Cache Technology yang dapat meningkatkan kinerja cache dengan menggunakan cache L3 bersama antara core Raptor Cove dan Gracemont.