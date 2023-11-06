Ini 5 Efek Negatif AI di Kehidupan Manusia, Patut Diwaspadai!

JAKARTA - Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan manusia telah menjadi inovasi penting dalam dunia teknologi. Namun, di balik kebermanfaatannya yang telah banyak membantu manusia di berbagai bidang, AI tetap memiliki efek negatif yang patut diwaspadai.

Lantas, apa saja efek negatif AI yang patut diwaspadai tersebut? Berikut ini Okezone telah merangkum lima di antaranya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Senin (6/11/2023).

1. Tergantikannya Peran Manusia

Efek negatif AI pertama yang patut diwaspadai adalah tergantikannya peran manusia itu sendiri. Berkembangnya AI di berbagai bidang telah menjadikan pekerjaan saat ini dapat dengan mudah diotomatisasi. Hasil yang efisien dan cepat pada akhirnya menggeser peran manusia, terutama dalam dunia kerja yang sekaligus dapat meningkatkan angka pengangguran.

2. Risiko Keamanan Privasi dan Data

Kemampuan AI untuk memproses data secara besar-besaran memunculkan sejumlah tantangan terkait keamanan privasi dan data itu sendiri. Penggunaan AI yang seringkali memerlukan akses ke data pribadi pengguna untuk melatih algoritmanya membuat potensi terhadap serangan siber semakin meningkat.

BACA JUGA: Ini Cara Bikin Karakter Doraemon Versi Kearifan Lokal Pakai AI

3. Membuat Ketergantungan

Penerapan AI dalam kehidupan manusia juga berpotensi menimbulkan ketergantungan. Dalam kemungkinan terburuk, manusia yang telah terbiasa melibatkan AI dalam penyelesaian berbagai tugas sehari-hari dapat kehilangan keterampilan yang dimilikinya karena kurangnya atensi untuk terus mengembangkan keterampilan tersebut setelah adanya AI.