HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Fitur Rahasia WhatsApp, Sering Coba?

Redaksi , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:23 WIB
5 Fitur Rahasia WhatsApp, Sering Coba?
Fitur rahasia di WhatsApp (Foto: Salsabila Nur Azizah/Okezone)
JAKARTA –WhatsApp telah menjadi salah satu alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi perpesanan ini digunakan untuk mengirim pesan teks kepada teman, keluarga, dan rekan kerja. Ini adalah cara yang cepat dan instan untuk berkomunikasi.

Kendati demikian, WhatsApp memiliki beberapa fitur tersembunyi yang mungkin tidak diketahui oleh semua pengguna. Untuk mengakses fitur-fitur tersembunyi ini, Anda perlu mengetahui cara mengaktifkannya. 

Ini dia lima tips mengetahui fitur tersembunyi di WhatsApp yang mungkin belum pengguna ketahui. Simak ulasannya berikut ini.

1. Pesan yang Menghilang

Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengirim pesan yang akan hilang secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Mungkin awalnya Anda mengira ini adalah fitur WA GB saja, namun ternyata sekarang WhatsApp Official juga memilikinya.

Dengan mengaktifkan fitur ini di obrolan individu atau grup, Anda bisa masuk ke detail obrolan dan memilih "Menghilangkan Pesan". Pilih waktu yang diinginkan, seperti 5 detik, 1 jam, atau 1 minggu, dan pesan akan hilang setelah waktu yang ditentukan.

2. Menonaktifkan Centang Biru 

Centang biru adalah fitur yang dapat Anda nonaktifkan jika tidak ingin pengirim pesan mengetahui bahwa Anda telah membaca pesan mereka. Buka "Pengaturan" di WhatsApp, pilih "Akun", lalu pilih "Privasi". Di bawah opsi "Baca Tanda Terima", nonaktifkan tombol "Centang Biru".

3. Mode Gelap (Dark Mode) 

Mode gelap dapat mengurangi kecerahan layar dan menjadikan penggunaan WhatsApp di malam hari lebih nyaman. Untuk mengaktifkannya, buka "Pengaturan" dalam aplikasi WhatsApp, pilih "Obrolan", dan pilih "Tampilan".

Di sana, Anda dapat memilih "Mode Gelap" atau "Menurut Pengaturan Baterai" jika Anda ingin mode gelap diaktifkan secara otomatis berdasarkan pengaturan perangkat Anda.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
