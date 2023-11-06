Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Motor Matic Paling Murah di Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |23:09 WIB
6 Motor Matic Paling Murah di Indonesia
Ilustrasi untuk motor matic paling murah (Foto: Okezone/Muhamad Fadli Ramadhan)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 6 motor matic paling murah di Indonesia akan diulas kali ini. Sepeda motor telah menjadi salah satu kebutuhan sekunder masyarakat modern, terutama yang tinggal di perkotaan.

 BACA JUGA:

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis sepeda motor yang sering dijumpai, salah satunya adalah motor matic. Motor jenis ini memiliki kelebihan mudah dioperasikan karena tidak harus mengatur kopling. Selain itu, motor matic biasanya memiliki model yang lebih trendy dan nyaman.

Bagi Anda yang berminat membeli motor matic, berikut daftar 6 motor matic paling murah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber, Senin (6/11/2023), yang mungkin bisa dijadikan inspirasi pilihan.

6. Yamaha Mio M3

Motor Mio keluaran pabrik Yamaha ini sudah cukup legendaris di Indonesia. Saat ini, Mio telah memiliki generasi kesekian yang disebut Mio M3. Motor ini tentunya disertai fitur yang menarik, seperti Answer Back System dan Stop & Start System (SSS) agar bensin lebih irit.

Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp16,35 jutaan, Mio M3 dibekali mesin berkapasitas 125 cc, 1-silinder, SOHC, dan dapat menghasilkan tenaga hingga 9,38 dk pada 8.000 rpm. Torsi maksimumnya adalah 9,6 Nm pada 5.500 rpm.

5. TVS Dazz

Selanjutnya adalah motor TVS Dazz yang dibanderol seharga Rp14 jutaan di Indonesia. Motor ini dibekali mesin 109.65 cc dengan empat pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai selera.

4. Honda Genio

Jika ingin membeli motor matic dengan body skutik namun budget terbatas, Anda mungkin bisa membeli Honda Genio. Motor yang disebut-sebut sebagai adik dari Scoopy ini memiliki body skutik yang lebih ramping dan tinggi.

Motor ini dibanderol seharga Rp17 jutaan dan sudah dibekali mesin SOHC eSP kapasitas 110 cc, hemat bensin, dan terdapat port charging di u-box bawah jok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/15/3172197//new_honda_adv160-DdUf_large.jpeg
Honda ADV160 RoadSync Pertama Kalinya Dipamerkan untuk Umum di IMOS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/15/3171970//honda_scoopy-DBYJ_large.jpg
Daftar 3 Motor Matic yang Cocok untuk Ibu-Ibu, Pas Buat Dipakai Harian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/15/3167338//honda_pcx_160_roadsync-mJtV_large.jpg
4 Motor Matic yang Cocok untuk Daerah Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/53/3156689//honda_stylo_160-sAgZ_large.jpg
5 Skuter Matic Bergaya Retro, Alternatif Stylish Mirip Vespa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/53/3155537//suzuki_nex_ii-h0M4_large.jpg
5 Motor Matic Bekas di Bawah Rp10 Juta, Masih Tangguh Dipakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/53/3153960//motor_matic-G7QF_large.jpg
Daftar 5 Motor Matic yang Bisa Terjang Banjir, Anti Mogok
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement