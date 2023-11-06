6 Motor Matic Paling Murah di Indonesia

JAKARTA- Setidaknya terdapat 6 motor matic paling murah di Indonesia akan diulas kali ini. Sepeda motor telah menjadi salah satu kebutuhan sekunder masyarakat modern, terutama yang tinggal di perkotaan.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis sepeda motor yang sering dijumpai, salah satunya adalah motor matic. Motor jenis ini memiliki kelebihan mudah dioperasikan karena tidak harus mengatur kopling. Selain itu, motor matic biasanya memiliki model yang lebih trendy dan nyaman.

Bagi Anda yang berminat membeli motor matic, berikut daftar 6 motor matic paling murah di Indonesia berdasarkan berbagai sumber, Senin (6/11/2023), yang mungkin bisa dijadikan inspirasi pilihan.

6. Yamaha Mio M3

Motor Mio keluaran pabrik Yamaha ini sudah cukup legendaris di Indonesia. Saat ini, Mio telah memiliki generasi kesekian yang disebut Mio M3. Motor ini tentunya disertai fitur yang menarik, seperti Answer Back System dan Stop & Start System (SSS) agar bensin lebih irit.

Dengan harga yang cukup terjangkau, yakni mulai dari Rp16,35 jutaan, Mio M3 dibekali mesin berkapasitas 125 cc, 1-silinder, SOHC, dan dapat menghasilkan tenaga hingga 9,38 dk pada 8.000 rpm. Torsi maksimumnya adalah 9,6 Nm pada 5.500 rpm.

5. TVS Dazz

Selanjutnya adalah motor TVS Dazz yang dibanderol seharga Rp14 jutaan di Indonesia. Motor ini dibekali mesin 109.65 cc dengan empat pilihan warna yang bisa Anda pilih sesuai selera.

4. Honda Genio

Jika ingin membeli motor matic dengan body skutik namun budget terbatas, Anda mungkin bisa membeli Honda Genio. Motor yang disebut-sebut sebagai adik dari Scoopy ini memiliki body skutik yang lebih ramping dan tinggi.

Motor ini dibanderol seharga Rp17 jutaan dan sudah dibekali mesin SOHC eSP kapasitas 110 cc, hemat bensin, dan terdapat port charging di u-box bawah jok.