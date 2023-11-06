Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cegah Pengendara Motor Ugal-ugalan, Taiwan Berlakukan Aturan Ini

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:41 WIB
Cegah Pengendara Motor Ugal-ugalan, Taiwan Berlakukan Aturan Ini
Ilustrasi aturan pengendara motor di Taiwan. (Doc. Paultan)
A
A
A

JAKARTA - Pengendara motor di Taiwan sepertinya harus gigit jari, karena ada aturan yang melarang mereka berbelok ala para pembalap MotoGP di tikungan.

Dilaporkan Paultan, Senin (6/11/2023), pihak kepolisian Taiwan kini melarang seluruh pengendara motor untuk tidak melewati tikungan jalan dengan cara merebahkan sepeda motor terlalu dalam, dengan batas sudut rebah 30 derajat.

Lebih dari itu mereka akan langsung dianggap melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku. Hukumannya berupa denda yang jumlahnya belum ditentukan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
