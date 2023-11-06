JAKARTA - Pasti banyak yang bertanya berapa pajak mobil Isuzu Dmax? Karena mobil tersebut cukup diminati di Tanah Air dengan berbagai kelebihannya.
Isuzu D-Max merupakan sebuah unit lini SUV Double Cabin yang populer dan cukup laris di Indonesia. Di awal kehadirannya mobil semi truk satu ini menarik perhatian masyarakat karena modelnya yang gagah serta keluasan kabin yang sangat lega di kelasnya.
Namun segelintir orang ternyata agak ragu untuk membeli unit satu ini karena ditakutkan pajaknya yang mahal menyamai dengan para pesaingnya yakni Nissan Navara dan Mitsubishi Strada Triton.
Lantas benarkah demikian? Ternyata keraguan tersebut bisa dipatahkan karena nominal pajak mobl Isuzu Dmax sangat terjangkau dikelasnya. Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (7/11/2023) terkait simak berapa nominal harga pajak SUV Isuzu D-Max.
Berapa Pajak Mobil Isuzu Dmax
Melansir laman resmi Pemerintah kota, menjabarkan bahwa nominal tarif pajak kendaraan Isuzu ternyata dipengaruhi oleh tipe dan tahun produksi dari kendaraan tersebut. Tarif pajak kendaraan akan semakin tinggi jika mobil tersebut masih baru diproduksi.
Berikut pajak mobil Isuzu D-Max selengkapnya:
D-MAX 4X2 MT 2003 Rp 2.278.500
D-MAX 4X4 DC 2003 Rp 2.365.300
D-MAX 4X4 MT 2003 Rp 2.365.300
D-MAX 4X4 SC 2003 Rp 2.365.300
D-MAX 4WD 2004 Rp 3.068.000
D-MAX 4X4 DC 2004 Rp 2.777.600
D-MAX 4X4 SC 2004 Rp 2.430.400
D-MAX 4WD 2005 Rp 2.821.000
D-MAX 4X4 DC 2005 Rp 3.168.200
D-MAX 4X4 SC 2005 Rp 2.452.100
D-MAX 4X4 SINGLE CABIN 2005 Rp 2.938.000
D-MAX 4WD 2006 Rp 3.276.700
D-MAX 4X4 DC 2006 Rp 3.276.700
D-MAX 4X4 SC 2006 Rp 2.604.000
D-MAX E2 DOUBLE CAB 4X4 2007 Rp 3.580.500
D-MAX E2 SIN.CAB 4X4 2007 Rp 2.690.800
D-MAX E.2 DC 4X4 RODEO 2008 Rp 4.732.000
D-MAX E.2 DOUBLE CAB 2008 Rp 3.949.400
D-MAX E2 DC 4X4 RODEO 2008 Rp 3.949.400
D-MAX E2 DOUBLE CAB 2008 Rp 3.949.400
D-MAX E2 SIN.CAB 4X4 2008 Rp 2.777.600
D-MAX E2 2009 Rp 4.470.200
D-MAX E2 DOUBLE CABIN 4X4 2009 Rp 4.014.500
D-MAX E2 DOUBLE CAB 2010 Rp 4.036.200
TFS5X D-MAX R 4X4 3.0L AT DC 2013 Rp 5.750.500
TFS5X D-MAX RODEO 4X4 3.0L AT 2013 Rp 5.750.500
TFS5X D-MAX RODEO 4X4 3.0L MT2013 Rp 5.164.600
TFS6X D-MAX DC 4X4 2.5L MT 2013 Rp 3.906.000
TFS6X D-MAX ROD4X4 25LM 2013 Rp 4.340.000
TFS6X D-MAX SC 4X4 25L MT 2013 Rp 3.363.500
TFS85HS DMAX SC4X4 MT 2013 Rp 3.450.300
TFS5X D-MAX DC 4X4 3.0L MT 2014 Rp 5.229.700
TFS5X D-MAX RODEO 4X4 3.0L AT 2014Rp 6.032.600
TFS5X D-MAX RODEO 4X4 3.0L MT 2014 Rp 5.468.400
TFS6X D-MAX DC 4X4 2.5L MT 2014 Rp 4.123.000
TFS6X D-MAX RODEO 4X4 2.5L MT2014 Rp 4.730.600
TFS6X D-MAX SC 4X4 2.5L MT 2014 Rp 4.600.400
TFS6X D-MAX SC 4X4 25L MT 2014 Rp 3.450.300
TFS6Y D-MAX RODEO 2.5L 4X4 AT 2014 Rp 4.557.000
TFS85HD D-MAX DC-1 4X4 MT 2014 Rp 5.142.900
TFS85HD D-MAX DC-2 4X4 MT 2014 Rp 4.947.600
TFS85HD D-MAX DC-3 4X4 MT 2014 Rp 4.578.700
TFS85HD D-MAX MIN 4X4 MT 2014 Rp 5.381.600
TFS85HD D-MAX RODEO 4X4 AT 2014 Rp 5.620.300