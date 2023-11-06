Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Biang Kerok Motor Mati Mendadak, Nomor 5 Sering Diabaikan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |19:43 WIB
Ini Biang Kerok Motor Mati Mendadak, Nomor 5 Sering Diabaikan
Ilustrasi motor mogok. (doc. Freepik)
JAKARTA – Perawatan sepeda motor perlu dilakukan agar performa mesin tetap terjaga ketika digunakan.

Jika tidak, maka motor bisa mengalami masalah dan mesin bisa mati mendadak hingga sulit dihidupkan.

Sepeda motor yang mengalami kasus mesin mati mendadak bisa disebabkan banyak faktor dan biasanya terjadi lewat beberapa proses. Berikut beberapa penyebab sepeda motor mogok seperti dibagikan Wahana Honda.

 BACA JUGA:

1. Bahan Bakar Habis

Hal pertama yang harus dipastikan ketika mesin motor mati mendadak adalah volume bahan bakar. Ketika indikator bahan bakar tidak bisa berfungsi dengan normal maka pengendara tidak bisa melihat volume pada tangki motor.

Oleh karena itu, memeriksa kondisi bahan bakar motor sebelum berkendara perlu dilakukan.

2. Pompa Bahan Bakar Tidak Berfungsi

Pompa bahan bakar memiliki fungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke injector di mesin dengan tekanan yang tinggi.

Apabila pompa tidak beroperasi maka proses pembakaran di ruang bakar mesin tidak akan terjadi, sehingga mesin tidak bisa beroperasi.

 BACA JUGA:

3. Injector Tersumbat

Injector berfungsi menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mesin. Banyak sedikitnya bahan bakar yang diinjeksikan ditentukan oleh ECU.

Halaman:
1 2
1 2
      
