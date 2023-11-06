Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tips Untung Beli Mobil di Akhir Tahun, Manfaatkan Banjir Promo!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |12:19 WIB
Tips Untung Beli Mobil di Akhir Tahun, Manfaatkan Banjir Promo!
Ilustrasi mobil. (Doc. Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Jelang tutup tahun berbagai produsen mobil menawarkan banyak promo menarik, dan tentunya ini bisa jadi kesempatan Anda memiliki kendaraan baru dengan potongan harga yang menarik.

Tapi tetap saja, Anda butuh strategi agar mendapat untung dari banyaknya promo yang telah digulirkan para Agen Pemegang Merek (APM) mobil di Tanah Air belakangan ini.

Nah, agar perburuan promo mobil baru akhir tahun jadi lebih untung, cermati beberapa trik di bawah ini:

 BACA JUGA:

1. Ambil Skema Kredit

Skema kredit memang masih menjadi cara kebanyakan orang di Indonesia saat membeli kendaraan bermotor, khususnya mobil. Nah, skema kredit juga bisa jadi trik agar dapat besar akhir tahun.

Selain itu, cari juga merek mobil yang memiliki kerja sama khusus dengan leasing tertentu. Dengan begitu akan ada subsidi khusus dari leasing, sehingga diskon yang dipeluk bisa lebih besar.

2. Jangan Terburu Nafsu, Bandingkan Harga Lebih Dulu

Berburu diskon besar, artinya juga jangan cepat-cepat ambil keputusan. Jangan ragu untuk membandingkan harga yang ditawarkan produsen mobil, sebab, pada dasarnya tenaga penjual juga mengejar target penjualan.

Ini juga berlaku pada beda merek dengan tipe mobil yang sama. Ketika diskon yang didapat sudah maksimal, pastikan anda juga mendapat bonus lainnya, seperti aseroris tambahan dan layanan purnajual yang menarik.

3. Cari Merek yang Kolaborasi dengan E-Commerce

Saat ini, cara pembelian mobil baru tidak hanya bisa dilakukan di diler-diler resmi.

