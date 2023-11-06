Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Jadi Kendaraan Paling Susah Dicuri, Sistem Keamanan Berlapis!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |14:15 WIB
Tesla Jadi Kendaraan Paling Susah Dicuri, Sistem Keamanan Berlapis!
Ilustrasi mobil Tesla. (Doc. Tesla)
A
A
A

 

JAKARTA - Mobil-mobil listrik buatan Tesla ternyata berada di peringkat teratas kendaraan yang paling sedikit dicuri maling, berdasarkan informasi dari Highway Loss Data Institute.

Data yang dikeluarkan pada 23 Oktober 2023 lalu itu diolah berdasarkan laporan pencurian mobil yang ada di pihak kepolisian setempat. Total ada 18.000 laporan yang diterima dan ternyata paling sedikit mobil yang dibobol maling ialah Tesla.

Maka apa yang membuat Tesla menjadi kendaraan yang sulit untuk dicuri?

Dilaporkan situs Carsifu, Senin (6/11/2023), Tesla telah membangun sistem pertahanan yang komprehensif agar maling tidak mudah membawa kabur mobil listrik buatan mereka.

Pertama, Tesla memiliki fitur Sentry Mode di setiap mobil listrik buatan mereka. Fitur itu dibuat agar pemilik Tesla bisa mengawasi aktivitas mencurigakan di sekitar mobil mereka.

Pencuri tidak akan tahun bahwa Kamera dan sensor eksterior mobil listrik Tesla selalu bekerja dan merekam berbagai aktivitas tak terduga. Apabila terjadi gangguan yang tidak diketahui, pemilik mobil akan langsung diberitahu melalui ponsel pintarnya.

 BACA JUGA:

Jelasnya, sistem jenis ini memiliki segala yang diperlukan untuk mencegah pencuri menerobos masuk, misalnya dengan memecahkan jendela atau membuka paksa pintu.

Kedua, mobil listrik Tesla memiliki sensor intrusi. Sensor intrusi itu justru bekerja ketika ada orang yang tidak dikenal memaksa masuk ke dalam mobil. Sensor akan mengaktifkan video dan merekam aktivitas di dalam mobil dan mengirimkannya ke pihak kepolisian.

Dan yang membuatnya kian ketat, pencuri bakal diberi tahu jika rekaman sudah dikirim ke pihak kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178523/mobil_listrik_tesla_meledak-4NXy_large.jpg
Mobil Listrik Tesla Meledak saat Dicas Gara-Gara Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/52/3109645/tesla-AByF_large.jpg
Disalip BYD, Tesla Siap Luncurkan Mobil Listrik Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/52/3108504/tesla_model_3_diubah_jadi_mobil_jenazah-jmpk_large.jpg
Ketika Tesla Model 3 Disulap Jadi Mobil Jenazah, Dibanderol Rp2 Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/52/3102317/tesla_cybertruck_meledak_di_depan_hotel_trump-rjO1_large.jpg
Fakta Baru di Balik Meledaknya Tesla Cybertruck, Pengguna Tak Punya Privasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/52/3101791/tesla-kC64_large.jpg
Terdampak Mobil Listrik China, Penjualan Tesla Turun pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/52/3074335/mobil_listrik_tesla_terbakar-ya6w_large.jpg
Gempar Mobil Listrik Tesla Terbakar Hebat, 4 Orang Tewas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement