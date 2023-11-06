Kenapa Pajak Mobil Tidak Pernah Turun? Ini Alasannya

MENGULIK alasan kenapa pajak mobil tidak pernah turun. Selama ini banyak pemilik kendaraan roda empat yang tidak menyadari bahwa mereka membayar pajak tanpa mengetahui dasar hitungannya secara jelas dan rinci.

Adapun PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) merupakan sebuah tanggungan yang harus dibayarkan secara wajib bagi pemilik kendaraan roda empat.

Adanya aturan ini membuat banyak orang yang mengeluhkan biaya pajak mobil yang tidak pernah turun sedangkanharga jual kendaraan setiap tahun selalu menurun.

Lantas kenapa pajak mobil tidak pernah turun? Hal ini seiring penetapan nilai PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dihitung berdasarkan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan nilai jual kendaran bermotor itu sendiri.

Begini hitungan selengkapnya:

1. PKB : Nominal angka yang terlampir pada hitungan pembayaran pajak mobil diambil berdasarkan pencemaran lingkungan dan kerusakan jalan. Besaran angka PKB kendaraan roda empat umumnya mematok rincian sebesar 2% yang didapat dari nilai jual mobil (NJKB). Namun angka itu bisa berubah setiap tahun karena aturannya ditetapkan dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri).