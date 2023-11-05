Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Warna Redmi 13C Muncul di Dunia Maya, Bakal Masuk Indonesia?

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |16:28 WIB
Warna Redmi 13C Muncul di Dunia Maya, Bakal Masuk Indonesia?
Bocoran Warna Redmi 13C (Foto: X)
A
A
A

BEIJING - Bocoran warna Redmi 13C muncul di dunia maya. Dari gambar yang beredar Xiaomi akan merilis empat warna untuk ponsel entry-level tersebut.

Kabar tersebut disampaikan oleh Xiaomi Negeria melalui akun X. Dari informasi yang beredar, Redmi 13C akan memiliki layar lebih lebar, kamera yang ditingkatkan, dan warna yang lebih fresh.

Dikutip dari Gizchina, Minggu (5/11/2023), ponsel ini merupakan suksesor Redmi 12C yang sebelumnya hadir dalam dua warna, hitam dan biru. Kali ini Redmi 13C akan punya dua warna tambahan, yakni hijau muda dan biru muda.

"Redmi 13C akan hadir, dan menghadirkan lebih banyak warna, gaya segar, kinerja lebih kuat dan stabil, layar lebih besar dan halus, ditambah kamera yang menjamin akurasi lebih baik dan tampilan lebih jernih!" bunyi keterangan Xiaomi.

Dari bocoran yang beredar ponsel ini hadir dengan notch berbentuk tetesan air di layar depan. Redmi 13C juga kabarnya menggunakan layar IPS 6,59 inci dengan dukungan kecepatan refresh 90Hz.

Sementara itu rumor yang beredar mengatakan jika Redmi 13C akan mengusung kamera 50 megapiksel (mp) dengan kedalaman 2 mp dan sensor ultrawide 8 mp. Sedangkan prosesor menggunakan MediaTek Helio G85.

Halaman:
1 2
      
