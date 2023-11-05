Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran Laptop Samsung Galaxy Book 4 yang Dirilis Tahun Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |13:35 WIB
Bocoran Laptop Samsung Galaxy Book 4 yang Dirilis Tahun Depan
Samsung Galaxy Book 4 (Foto: Istimewa)
SEOUL - Kehadiran perangkat Samsung Galaxy Book 4 Series pada awal tahun 2024 mulai tercium. Hal ini tidak lepas dalam bocoran informasi database Bluetooth SIG yang terungkap baru-baru ini.

Terungkap Samsung Galaxy Book 4 Series akan hadir dalam lima varian. Mereka adalah Samsung Galaxy Book 4, Galaxy Book 4 360, Galaxy Book 4 Pro, Galaxy Book 4 Pro 360, dan Galaxy Book 4 Ultra.

Setiap model akan memiliki konfigurasi dan desain spesifikasi yang sedikit berbeda, kemungkinan besar akan cocok dengan model generasi ketiga, seperti dilansir dari Android Authority, Minggu (5/11/2023).

Galaxy Book 4 varian standar akan hadir dengan menggunakan kartu nirkabel Intel AX200, sedangkan model lainnya menggunakan kartu Intel AX210.

Hal ini menyebabkan Galaxy Book 4 standar tetap menggunakan Bluetooth 5.2 dan Wi-Fi 6. Semua model Galaxy Book 4 lainnya akan mendapatkan peningkatan yang bagus ke Bluetooth 5.3 dan Wi-Fi 6E.

Kemungkinan juga akan ada prosesor Intel generasi ke-14 baru dan peningkatan spesifikasi lainnya yang akan membuat mesin lebih bertenaga. Pembaruan juga tampaknya akan menjamah sektor desain.

