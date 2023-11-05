Astronot Tangkap Foto Tengkorak di Gurun Sahara

NASA baru saja merilis foto terbaru yang ditangkap oleh para astronot-nya dari luar angkasa. Foto tersebut diambil di Gurun Sahara, memperlihatkan penampakan aneh berbentuk tengkorak.

Penampakan yang tertangkap kamera cukup menyeramkan. Tengkorak yang bersembunyi di lubang vulkanik raksasa itu seperti mengeluarkan cahaya. Tengkorak tampak menatap langsung ke kamera.

Warna putih pada mulut, hidung, dan pipi kiri tengkorak dihasilkan oleh natron, campuran garam alami dari natrium karbonat dekahidrat, natrium bikarbonat, natrium klorida, dan natrium sulfat.

Sementara area mata dan lubang hidung berbentuk kerucut cinder, bukit berbentuk kerucut curam yang dibangun di sekitar ventilasi vulkanik yang menjulang di atas sisa dasar kaldera.

Area yang lebih gelap di sebelah kiri wajah adalah bayangan yang dihasilkan oleh tepi kawah yang tinggi, yang membantu memberikan bentuk khas pada tengkorak.

Dihimpun dari Live Science, Minggu (5/11/2023), foto luar biasa ini diambil pada 12 Februari oleh seorang astronot yang tidak disebutkan namanya di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).