Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pesawat NASA Temukan Asteroid Lengkap dengan Bulannya

Redaksi , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |11:18 WIB
Pesawat NASA Temukan Asteroid Lengkap dengan Bulannya
Asteroid Dinky (Foto: Live Science)
A
A
A

PESAWAT ruang angkasa Lucy milik NASA telah menemukan asteroid tersembunyi yang berputar-putar mengelilingi asteroid utama Dinkinesh yang lebih besar, yang dikenal sebagai Dinky. 

Asteroid yang dikenal dengan nama "Dinky" melintasi ruang angkasa dengan sebuah pendamping yang lebih kecil lagi yang tersembunyi di belakangnya, seperti yang diungkapkan oleh foto-foto baru dari pesawat ruang angkasa Lucy milik NASA, dilansir dari LiveScience, Sabtu (4/11/2023). 

Dengan kecepatan 10.000 mph (16.000 km/jam) pada 1 November, Lucy melakukan pengamatan terdekatnya terhadap Dinkinesh ("Dinky"), asteroid yang telah dilacak oleh Lucy sejak peluncuran pesawat ruang angkasa tersebut pada tahun 2021.

Terbang dalam jarak sekitar 270 mil (430 kilometer) dari Dinkinesh, Lucy mengungkapkan bahwa batu antariksa tersebut bukan hanya satu asteroid, seperti yang diperkirakan sebelumnya, tetapi merupakan pasangan biner yang terdiri dari batu yang lebih besar dengan lebar setengah mil (790 meter) dan 'bulan' selebar 0,15 mil (220 meter) yang mengorbit mengelilinginya.

"Kami tahu ini akan menjadi asteroid sabuk utama terkecil yang pernah dilihat dari dekat," kata Keith Noll, ilmuwan proyek Lucy dari Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA di Maryland, dalam sebuah pernyataan. 

"Fakta bahwa asteroid ini terdiri dari dua membuatnya semakin menarik," tambahnya.

Dinkinesh dan bulan yang baru ditemukannya berada di jalur asteroid utama di antara orbit Mars dan Jupiter, sekitar 300 juta mil (480 juta km) dari Bumi.

Ketika Lucy mendekati sepasang asteroid ini dalam beberapa minggu, para astronom mengamati adanya perubahan kecerlangan Dinkinesh dari waktu ke waktu, dan memberikan petunjuk pertama bahwa mungkin ada objek yang lebih kecil yang mengorbit di sekelilingnya. Pengamatan pada tanggal 1 November mengonfirmasi hal ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/56/2980742/asteroid_apophis_bgr-GiK7_large.jpg
Asteroid Raksasa Apophis Dikabarkan Hantam Bumi pada 2029, Ini Kata Ilmuwan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/56/2938874/buat-ilmuwan-bingung-sampel-asteroid-bennu-ternyata-punya-kandungan-misterius-2HZD7dEYjr.jpg
Buat Ilmuwan Bingung, Sampel Asteroid Bennu Ternyata Punya Kandungan Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/56/2926722/dikira-emas-batu-ini-ternyata-meteorit-super-langka-yang-tabrak-bumi-ratusan-tahun-lalu-yGkR78m8GQ.jpeg
Dikira Emas, Batu Ini Ternyata Meteorit Super Langka yang Tabrak Bumi Ratusan Tahun Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/56/2889913/nasa-bawa-sampel-asteroid-luar-angkasa-ke-bumi-usianya-4-5-miliar-tahun-LMYDHmaghG.jpg
NASA Bawa Sampel Asteroid Luar Angkasa ke Bumi, Usianya 4,5 Miliar Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/56/2886898/nasa-prediksi-asteroid-setara-24-bom-atom-akan-hantam-bumi-N9Jo0WTTJH.jpg
NASA Prediksi Asteroid Setara 24 Bom Atom akan Hantam Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/56/2848085/lapisan-bumi-mana-yang-tugasnya-hancurkan-asteroid-M2xDaAwLf9.jpg
Lapisan Bumi Mana yang Tugasnya Hancurkan Asteroid?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement