HOME OTOTEKNO TECHNO

Demi Keamanan, WhatsApp akan Segera Luncurkan Verifikasi Via Email

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:10 WIB
Demi Keamanan, WhatsApp akan Segera Luncurkan Verifikasi Via Email
WhatsApp akan tambah verifikasi via email (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp dikabarkan akan segera melakukan pembaruan pada sistem keamanan mereka. Terbaru WhatsApp Beta dilaporkan akan meluncurkan verifikasi via email.

Dalam versi WhatsApp Beta, Minggu (5/11/2023), pengguna tampak sudah diminta untuk menggunakan email pribadi. Namun update tersebut nampaknya baru bisa dicoba oleh beberapa pengguna.

Sekadar informasi, update ini sejatinya sudah disebutkan oleh Meta pada bulan Agustus kemarin. Metode ini bertujuan untuk menerapkan keamanan berlapis bagi akun pengguna WhatsApp.

Sebelumnya pengguna juga sudah diminta untuk memasukan nomor telpon mereka untuk proses verifikasi. Adanya verifikasi via email disebut akan mempersulit maraknya aksi peretasan akun WhatsApp.

Pesawat NASA Temukan Asteroid Lengkap dengan Bulannya 

Karena masih dalam versi beta, belum diketahui kapan update verifikasi email di WhatsApp akan mulai diterapkan secara global.

