Tak Hanya di Monas, Aksi Bela Palestina Turut Ramaikan Dunia Maya

JAKARTA - Jutaan massa Aksi Bela Palestina tampak memadatii Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/11/2023) pagi WIB. Mereka terus menyerukan kebebasan Rakyat Palestina atas apa yang dilakukan oleh Israel.

Jutaan massa juga terlihat membawa atribut bendera merah putih, bendera palestina, hingga poster berisikan sejumlah pesan diantaranya 'Save Al-Aqsa, Free Palestine', 'Stop Genocide in Gaza', 'Stop Killing Palestine Children', dan lainnya.

Menariknya keramaian tersebut tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga di dunia nyata. Hingga berita ini diturunkan tagar #IndonesiaBelaPalestina menjadi trending topic di X.

"Kemerdekaan Palestina adalah hak asasi manusia! Kita harus menuntutnya bersama-sama. #IndonesiaBelaPalestina. Palestina Kita Sayang." tulis akun @untungs*ropa.

"Indonesia Raya Menggema, Indonesia Bela Palestina," tulis akun @DF*ghter___.

BACA JUGA: Miniatur Mimbar Masjid Al Aqsa Jadi Simbol Aksi Bela Palestina di Monas

Tampak sejumlah warganet membagikan sejumlah video dan gambar dari aksi tersebut. Bahkan mereka yang di luar Jakarta juga menggelar aksi serupa.

Mereka juga turut mengecam aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Mereka mengutuk keras dan menyampaikan perlawanan kepada Israel.

(Saliki Dwi Saputra )