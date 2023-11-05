Ini Tampilan Prototipe Pertama dari Konsorsium Baterai Motor Listrik

JAKARTA - Konsorsium Penutaran Baterai Motor Listrik (SBMC) yang diisi oleh 32 anggota, termasuk Honda, KTM, Piaggio Group, dan Yamaha, menciptakan prototipe pertama. Ini adalah upaya mereka untuk menyeragamkan jenis baterai yang digunakan pada seluruh model motor listrik.

Sejak konsorsium didirikan sejak 2021, memang tidak banyak kabar yang keluar mengenai apa yang sedang mereka kerjakan. Paling sering terdengar adalah terus bertambahnya jumlah anggota, yang saat ini menjadi 32 produsen.

Melansir Rideapart, pada 2022, SBMC mengumumkan penambahan anggota baru dan perincian spesifikasi teknis di antara anggota. Selain itu, SBMC mengembangkan prototipe baterai pertama yang dapat ditukar, yang dibuat oleh dua pemasok pilihan.

Prototipe ini dikembangkan sebagai bagian dari proses validasi dan penyempurnaan spesifikasi. Meski prototipe pertama sudah dilakukan tahap awal pengujian spesifikasi, pembuatan prototipe tahap kedua direncanakan oleh SBMC pada 2024.

Untuk prototipe tahap kedua, akan dilakukan proses pengujian langsung di lapangan untuk melihat keefektifitasannya. Uji coba sebenarnya akan dilakukan oleh SBMC bekerja sama dengan produsen baterai, penyedia stasiun pertukaran, dan OEM.

Selain kegiatan tersebut, SBMC juga bekerja di belakang layar, berpartisipasi dalam diskusi dengan badan standardisasi Eropa dan internasional. Para anggoita membahas hal-hal terkait pengembangan baterai swappable untuk motor listrik.

Bahkan, pembahasan ini mencakup topik-topik yang semakin penting mengenai keamanan siber dan perlindungan data. Hal ini menjadi sangat penting mengingat teknologi yang disematkan pada kendaraan semakin canggih dan terkomputerisasi.