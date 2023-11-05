Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Biar Nyaman dan Gak Pusing, Begini Tips Memilih Helm yang Tepat

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:43 WIB
Biar Nyaman dan Gak Pusing, Begini Tips Memilih Helm yang Tepat
Tips memilih helm (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Memilih helm untuk berkendara tidak boleh sembarangan. Selain alasan keamanan, helm yang tetap juga membuat penggunanya nyaman saat digunakan.

Selain wajib SNI, helm yang nyaman dan aman juga tidak lepas dari ukurannya yang sesuai dengan kepala pengendara. Salah-salah, helm yang tidak sesuai ukuran akan membuat kepala pusing saat digunakan.

Ada beragam ukuran, mulai dari S, M, L, XL, 2XL sampai dengan 5XL. Ukuran tersebut bukan berdasarkan dimensi helm, tapi lingkar dalam yang disesuaikan dengan dimensi lingkar kepala pemakainya.

Tapi, masih ada yang kesulitan bagaimana cara yang tepat untuk dapat mengetahui helm dengan ukuran lingkar kepala yang tepat. Dikutip dari berbagai sumber, cara berikut dapat dilakukan ketika memilih helm yang pas dan membuat nyaman ketika digunakan.

1. Tidak Mudah Bergeser ketika Digunakan

Cara pertama yang dapat Anda lakukan ketika memilih helm adalah dengan mencobanya terlebih dahulu. Setelah itu, pastikan bahwa ketika helm digunakan tidak mudah bergeser ke kanan atau ke kiri.

Apabila helm yang Anda coba mudah bergeser, itu artinya ukuran tersebut tidak pas dengan lingkar kepala. Helm tersebut terlalu besar sehingga akan membuat Anda merasa tidak nyaman.

Helm yang tak nyaman saat mengendarai sepeda motor juga dapat membahayakan diri Anda. Dengan demikian, usahakan untuk memilih helm yang tidak mudah bergeser saat dipakai.

Halaman: 1 2
1 2
      
